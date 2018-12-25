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卡不住管中閔了　葉俊榮：教育部已經行文到台大

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▲▼教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

▲教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／資料照）

記者賴于榛／台北報導

教育部長葉俊榮「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，卻在25日遭行政院長賴清德約談40分鐘左右，會後葉俊榮臉書宣布請辭。對此，行政院秘書長卓榮泰召開記者會證實葉俊榮中午自備書面辭呈，院長會後就簽上「勉予同意」准辭；至於管中閔的聘任是否會被新任部長推翻，卓榮泰則說，葉俊榮在會中指出，台大校長後續公文處理，教育部已經行文到台大，看不到有任何理由改變這個狀況。

葉俊榮臉書宣布請辭，卓榮泰也證實此事，他說今天中午一點鐘的時候，葉俊榮部長進到行政院跟賴院長做了深談，一開始葉部長就拿出書面辭呈，同時表示這次他做的決定造成輿論上的討論，各種不同意見的爭論，讓整個行政團隊造成困擾表示抱歉，但也重申基於教育部權責，維護台大學生權益、維持大學自主教育原則，因此做了這個決定。

▲▼行政院秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka說明葉俊榮請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院秘書長卓榮泰說明葉俊榮請辭。（圖／記者屠惠剛攝）

至於葉俊榮辭呈上寫什麼，卓榮泰表示，葉俊榮指出，就是為了處理台大校長遴選擔起完全的政治責任，因此辭去教育部長一職，院長則是在交談之後，就在辭呈上寫出勉予同意。

而新任部長是否會推翻葉俊榮的決定，卓榮泰則表示，就他所知，教育部已經行文到台大，這是教育部權責，強調這個行文表達了葉俊榮的意思，往後看不到有任何理由改變這個狀況。

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關鍵字：管中閔,賴清德,教育部,,Kolas Yotaka,葉俊榮

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