放行管中閔後葉俊榮恐「被離職」？　行政院：下午會比較清楚

▲葉俊榮勉予同意管中閔上任。（資料照／教育部提供）

記者賴于榛／台北報導

針對教育部長葉俊榮「勉予同意」準台大校長管中閔的上任，行政院長賴清德25日表示將會約見葉俊榮，詢問「何以在這個時機做這樣的決定」？發言人Kolas Yotaka補充表示，院長跟葉部長親自見面是要清楚釐清為何做了這樣的決定，並表態「行政院立場的確是保留」；至於葉俊榮強調不戀棧，是否會順勢要求他去職？Kolas則說下午會比較清楚。

賴清德25日上午出席「2018年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪，他被問到是否贊成管中閔上任？葉俊榮是否是脫韁野馬？他笑笑地是一隨扈他要回應問題後停下腳步，並說固然公立大學校長的任免是教育部的權責，但行政院也有權責了解各部會所做的各項決策，因此今天他會約見葉俊榮部長「何以在這個時機做這樣的決定」。





▲賴清德將約見葉俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

Kolas會後受訪被問及時間與約見內容，她先解釋昨天院長是在下午1點58分收到葉俊榮簡訊，說要在三點召開記者會做重要決定，當時院長第一時間就是持保留態度，回傳簡訊指出事關重大，要審慎思考評估，「行政院確對教育部決定是保留的，希望教育部審慎思考」。

究竟何時約見，Kolas表示，由於葉部長上午在苗栗縣參加就職典禮，有聯繫上但約見時間仍在確認中，應該會在行政院見面，並強調約見就是要清楚釐清為何做了這樣的決定，因為行政院對此立場的確是保留。

至於葉俊榮是否被究責甚至去職，或是有否違反行政倫理，Kolas一概強調，待院長與部長討論後訊息會更明確；而約談後是否會改變管中閔案結果？Kolas重申，昨天第一時間行政院就講到公立大學校長任命的確是教育部權責，因此下午約詢葉部長，是想釐清是不是真的已經是審慎思考過，但比較多的細節還是在兩人會後才會比較明朗。