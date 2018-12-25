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管中閔現身！簡單一句話回應「教長勉予接台大校長」

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生活中心／台北報導

面對教育部長葉俊榮24日「勉予同意」台大校長聘任一事，管中閔在台大辦公室前回應，沒收到學校任何通知，真的什麼事情都不知道。被問到葉部長約談的事，他說，行政院的事情一概不知道，除非學校通知，否則現在所有處分都是針對學校，學校沒有任何人跟他聯絡，有些事情確定後，會再跟大家報告，「我知道的沒有比你們多」。

▲▼管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

▲管中閔在辦公室前現身。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

台大校長當選人管中閔25日上午11時45分，身穿黑白條紋POLO衫現身住家門口，面對媒體詢問只說，謝謝大家，一切都還要等學校通知，受訪前還特地詢問媒體是否都準備好了。被問到教育部放行後的心情，他說，「一切都差不多」。

對於教育部長葉俊榮准許人事案後遭約談，管中閔表示，這件事情他並不清楚，他之後要去學校，要媒體別再等了。管中閔後續約12時53分到達台大辦公室，面對記者提問教育部宣布勉予同意台大聘任一事，他透過門縫說「不方便」，表示只能等到學校回應，才能回覆。

▲▼管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

▲管中閔原本只透過門縫說「不方便」回應。

據了解，監察院監委王幼玲、蔡崇義日前寄出通知書，25日將約詢管中閔到監院說明，要了解管中閔赴中國大陸兼職事宜。王幼玲今日表示，管中閔以「無理由」經由律師致電請假。

ET快訊
勉予同意管中閔任台大校長　賴清德簽准葉俊榮辭呈
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關鍵字：管中閔,台大校長

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