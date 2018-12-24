管中閔遭卡近一年　國民黨怒：沒有任何官員需要負責任嗎？

▲國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

教育部24日「勉予同意」台大準校長管中閔上任，結束自年初便開始的遴選爭議；只不過，國民黨文傳會副主委洪孟楷不滿葉俊榮用「勉強同意」，他批評，這完全就是輸了法治輸了民主而更是輸了風度，還說管中閔在過去將近一年遭惡意阻撓，質疑難道沒有任何官員需要負責任嗎？兩任的教育部長下台，難道作為總督導的行政院長沒有責任嗎？

教育部長葉俊榮24日下午三點召開記者會，他嚴詞批評台大遴選會達42分鐘，但最終對於準台大校長管中閔的上任說出「勉予同意」；行政院發言人Kolas Yotaka受訪時透露，葉俊榮在下午1點多有簡訊通知院長賴清德此事，緊接著便召開記者會宣布此事。

Kolas強調，行政院立場很簡單，公立大學校長的任命是教育部權責，行政院尊重，但因事關重大，一直是請教育部審慎思考後做出判斷，確認勉予同意管中閔上任後，政院則是請教育部陸續對外說明何以在此時做出這決定，持續對外說明。

洪孟楷則說，這齣從今年1月6號到現在將近拖一年的鬧劇總算要落幕，然而管中閔是經過法定程序所選出的校長，卻將近拖了一年後才被任命，蔡英文政府沒有任何的檢討反省，對於葉俊榮用勉強同意四個字，他痛批這完全就是輸了法治輸了民主而更是輸了風度，還說如果不是年底九合一選舉的挫敗，恐怕蔡政府根本不知道反省，在這樣的一個節骨眼上才任命管中閔，只能說是作繭自縛。

管中閔終於要上任，洪孟楷則質疑，那過去一年惡意的阻撓，難道沒有任何官員需要負責任嗎？兩任的教育部長下台，難道作為總督導的行政院長沒有責任嗎？他要求在大是大非的前提下，蔡政府應該要重視官員責任，「蔡英文總統身為台大的校友，讓台大將近一年沒校長，她應該要好好思考，是否對得起台大、對得起台灣的高等教育」。