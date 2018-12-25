影／吳瑞北右轟葉俊榮沒法律素養 　左批管中閔只能當「勉強校長 」

記者許展溢／台北報導

教育部長葉俊榮24日臨時宣布，同意聘管中閔任台大校長，引發風暴，校長候選人吳瑞北25日不滿認為，此舉完全忽視法院還在審理該案，左批葉俊榮身為法律人卻沒有法律素養，右轟管中閔態度始終有問題，就算上任也只能當「勉強校長」，很難受遵從並順利的推動校務。

▲吳瑞北談台大校長遴選爭議。（圖／記者許展溢攝）

吳瑞北今天上午委託人到法院遞件，申請「定暫時狀態假處分」，吳瑞北說，早在今年9月就申請過行政訴訟，要求在訴訟判決確定前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，就自行聘任管中閔為台大校長，但看到葉俊榮這樣做，實在有違法律人該有的素養，難道法律人也不相信法律了？

吳瑞北先是指出葉俊榮想要盡快解決台大校長爭議案是用心良苦，但接著反批處理過程完全沒「正當性」、「合理性」，且葉自己也在9月說過要重啟遴選和要求補正程序，教育部也做出抗辯，但現在做出這樣前後不一的結論令人無法理解， 且現在法院也還在審理該案，質疑葉身為法律人卻不相信、尊重法律，現在搞到自己下台也很正常。

▲吳瑞北拿出公文點出管案確實就是有瑕疵。（圖／記者許展溢攝）

吳瑞北接著批評管中閔，如果一開始管誠懇的向大家說明錯誤在哪，或許大家還比較能接受，但從頭到尾都是「自己沒錯，都是別人的錯」態度，也讓很多人看不下去。另外，吳瑞北也不滿認為台大遴委會需要向候選人道歉，台大人事室則要受懲處，因為雙方昧著良心做事，一開始沒有告知候選人管中閔實際狀況，吳瑞北拿出台大這個月17日發的公文，和一直都存在的規定明確點出，要在在校外兼課或兼職「都需要校內同意」。

▲吳瑞北認為事情要圓滿，管中閔不能當校長。（圖／記者許展溢攝）

吳瑞北最後表示， 管中閔要是上任，將產生更大的後遺症，有更多的問題會變亂，如管中閔之後要怎麼跟教育部和台大師生互動，在這樣情況很難推動校務，如要讓事情圓滿落幕，有兩個方法，一是管中閔自知有錯宣布不當校長，重啟遴選，二是等法院宣判。