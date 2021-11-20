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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃士修挨轟恐嚇台電處長　侯友宜：辯論要回到理性思考

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投案倒數28天，新北市長侯友宜20重申對核電的立場，就是要守住核安、能處裡核廢料。對於「重啟核四」案領銜人黃士修在意見發表會上對台電核能處長許永輝的發言被視為恐嚇，侯友宜則回應，辯論要回到理性思考，還有專業跟科學的論證，用科學數據以及提出清楚脈絡說服對方。

侯友宜20日上午出席「氣候危機行動論壇」。後會受訪時被問到在演講中提到「台灣的能源轉型，不是靠公投的同意跟不同意就可以了」，侯友宜說，一個城市能夠永續、國家能夠往前走，最大的力量是要讓人民健康、國家安定、產業發展，尤其在能源轉型過程當中，這是一個專業、科學，絕非是政治，所以我們一定用理性的思辨去看待能源轉型，也讓永續環境能夠守住台灣，讓國家能夠往前走。

對於黃士修在公投說明會向台電處長表示「你身家安頓好了嗎？」被視為有恐嚇的意味，市長會這麼覺得嗎？侯友宜說，每件論辯的溝通跟說明，希望回到理性的思考，還有專業跟科學的論證，用科學數據以及提出清楚脈絡說服對方，回歸理性討論。

至於黃士修提出台電內部重啟核四的報告書，但台電否認有這份，假設台電真的有做評估，對重啟核四的立場是否有所轉換？侯友宜表示，自己11年來擔任新北市的核安監督委員會，11年來開了無數次的會議，對台電也好、核能也好，都有相當深入的了解，如果沒有守住核安，沒有辦法核廢料，就不能用核電，「這裡立場從我開始到現在都是一致性的」。

至於台電有無這個報告，侯友宜說，台電自己很清楚，因為每次跟台電開會，「我堅持我們自己的立場」，希望守住核安，能處裡核廢料，這樣談核電才有意義，這兩個一定要先做好。

黃士修挨批恐嚇許永輝

這起爭議，主要是源起於中選會18日舉辦的第2場公投意見發表會，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接下來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」
黃士修話一出，立刻引起輿論討論。民進黨譴責，黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。

社民黨北市議員苗博雅酸，「哇，語帶威脅，很厲害呢。」、「表面上假裝自己很專業，遇上真正的專家，無法具體回應核安、核四工程問題，就開始瞎扯要『告發』。這算什麼專業？」

對於黃士修揚言提告，並指當年安檢報告是他做的，許永輝也在首輪發言時回應，「黃先生你連安檢報告跟試運轉測試報告都分不清楚。」核四自2007年開始試運轉測試，做到2014年，當初核一、二、三廠試運轉測試只做1年至1年半，所以核四等於用7倍時間；而第一份試運轉測試報告是2010年送進原能會，結果審到2017年才停止審查；今天不是蔡政府原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢讓核四過關。

許永輝說，安檢報告絕不等於試運轉測試報告，兩者審查跟程序不同；安檢報告僅是確認設備是否正常運作，例如防火閘門能不能順暢開啟，系統運行等等，但無法確認防火閘門真正的耐熱等等的狀況，而試運轉報告則是相對嚴格的，並強調自己沒有在安檢報告上簽名，因為自己是試運轉的負責人，根本不是安檢小組成員。

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侯友宜公投黃士修核四能源轉型

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