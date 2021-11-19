批正方政治表演「唱歌、恐嚇樣樣來」　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

重啟核四公投意見說明會於昨（18日）舉辦，由「重啟核四」提案方代表黃士修對上台電核能處長許永輝，黃士修於發表過程中對著許永輝表示「許處長，你的身家安頓好了吧？」，遭批恐嚇引起各界熱議。台北市議員林穎孟19日批評，擺明就是藉公投在發動政治攻擊，指藍營「做政治表演，唱歌、恐嚇樣樣來」。

第2場「重啟核四」公投意見發表會昨天登場，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

林穎孟透過臉書批評，昨天說明會，真是突破下限，羅智強在台上唱歌，黃士修公然恐嚇對方妻小。尤其黃士修，偽科學、真恐嚇，已淪為「義核團」。

林穎孟強調，他在公投說明會公然恐嚇待過核電廠第一線的工程師許永輝，事後毫無反省檢討，還在網路節目承認自己就是「用合法的方式來恐嚇」。擺明就是藉公投在發動政治攻擊，完全悖離公投理性政策討論的本意。

林穎孟表示，台電核能發電處長許永輝的回應很大器「黃士修攻擊他也不會讓核四安全」。重點就是核四不安全，多項系統性問題無法通過檢核、重新啟用將會讓台灣陷入危險，連實際在核電廠工作的人都這樣指出。

林穎孟質疑，「我想，核四這一題已經非常明確，沒有核安，遑論重啟」，國民黨的提案從一開始就不是為了要負責，而只是為了搭建自己的政治舞台，做政治表演，唱歌、恐嚇樣樣來，她質問，國民黨主席朱立倫覺得黃士修的言論可以接受嗎，敢不敢撤下你們的「四個同意」主張呢？