黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

▲國民黨主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

中選會昨舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投案領銜人黃士修在會中對反方代表台電核能發電處長許永輝說「建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎」等，引來綠營譴責恐嚇。朱立倫19日被問到此事時僅說，「個別的我就不再多講，我只講我們跟國民黨的部分。」

黃士修昨天在說明會中對許永輝表示，許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

另外，民進黨新北市議員張志豪19日下午新北地檢署告發黃士修恐嚇，還點名國民黨主席朱立倫，呼籲他鄭重道歉。張志豪表示，黃士修說出「你的身家安頓好了嗎？」這句話，已經觸犯刑法305條恐嚇危害他人罪，痛批黃士修提不出任何的有力、科學證據，只會用這種恐嚇的言論，甚至直接恐嚇官員及家人，已經造成社會惶惶不安。

張志豪接著呼籲朱立倫，不要躲在黃士修背後，請他面對黃士修恐嚇言論的事實，造成社會不安，這已經創下最壞示範。