綠要求為黃士修道歉　朱立倫反提蘇貞昌1爭議酸：這是不是暴力？

▲國民黨主席朱立倫20日出席「1218場全台宣講」花蓮場。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對「重啟核四」案領銜人黃士修在意見發表會上對台電核能處長許永輝的發言，民進黨新北市議員張志豪昨偕同律師團，提告黃士修涉嫌恐嚇，並要求國民黨主席朱立倫道歉。對此，朱立倫20日表示，我們反對任何口頭、言語及肢體暴力；但他也提到行政院長蘇貞昌2018年對瑞芳龍山里長陳志強的「拍肩爭議」，反問這是不是暴力呢？

第2場「重啟核四」公投意見發表會18日登場，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

黃士修這番發言引來民進黨譴責。民進黨說，黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。而張志豪昨則偕同律師團，提告黃士修涉嫌恐嚇，並要求國民黨主席朱立倫道歉。

對此，朱立倫20日上午出席「1218場全台宣講」花蓮場時，被問到怎麼看民進黨要求他對黃士修發言道歉？朱立倫回應，民進黨不要什麼都要扯上國民黨；不知道蘇貞昌還記不記得當時為了電廠的事情，在新北瑞芳用這麼大的力量打我們在地的里長，那是不是暴力呢？任何的暴力，口頭的暴力、言語的暴力、肢體的暴力，我們都反對，蘇貞昌有時候也要想想自己在立法院以及在地方上，他的表現。

朱立倫回應所指事件，是發生在蘇貞昌2018年參選新北市長時的爭議。2018年9月23日蘇貞昌在瑞芳成立競選總部，準備離場時碰到反深澳燃煤電廠自救會會長、瑞芳龍山里長陳志強要陳情；陳志強突現身就向蘇貞昌表示「報告市長，龍山里里長，可以跟你利一下這個...」但話沒說完，蘇則回應「今天是在幹什麼你知道嗎？謝謝你齁」接著，蘇貞昌拍了陳的左肩，聲音大到連攝影機都能收音。

蘇貞昌共約對陳志強拍肩4次、反拍肚子2次、強行握手2次、反拍胸1次，也強行拿走陳志強手中的文宣，但對於陳志強詢問是不是可以表示支持燃煤電廠，則轉身快步離去。

此事引發輿論批評，蘇貞昌當天深夜透過選辦發布致歉聲明稿，蘇貞昌表示，他雖然急著趕路中，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，還跟他握手，「在拿資料的過程中，如果因為急促中聲音大，或碰觸到他讓他覺得不舒服，我誠心地在此向他致歉。