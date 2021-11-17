「朱立倫寧可得罪年輕世代」　民進黨：也要把爭議人物放身邊

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨中常會17日通過「同舟計劃專案-中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，以限期專案方式，讓被開除的立委傅崐萁等人，可申請回黨，引起黨內年輕人的反彈。對此，民進黨表示，國民黨主席朱立倫寧可得罪年輕世代，也要把這些爭議人物放在身邊，以鞏固自身權力。

國民黨台北市議員徐巧芯於臉書發文指出，「在黨紀、黨籍的處理上，真正具有改革精神且予以實踐的，是前任主席江啟臣。或許有些人不會記得，但我會記得。以及辛苦的葉慶元主委。」

另外，前國民黨考紀會主委葉慶元也發文表示，「找剛出獄的罪犯回來加入國民黨，推動同舟計畫，是要全黨跟他一起沈沒嗎？」

對於國民黨的狀況，民進黨人士表示，早在今年黨主席選舉，政治圈就盛傳朱立倫要以傅崑萁回復黨籍交換支持，5月傅崐萁申請假釋通過出獄才剛滿半年，朱立倫就急著修改內規，不惜拉全黨名聲下水，也要迎接傅崐萁強勢回歸。

民進黨人士分析，這個「同舟計畫」其實就是朱立倫為了傅崑萁量身打造的計畫，加上朱立倫就任主席後，在各縣市支持多位曾涉入刑案、被管訓的縣市主委續任，以及在台中第二選區和顏清標的地方勢力妥協，提名顏寬恒參選。上述行為也都被視為是與地方派系和傳統勢力的妥協。

民進黨人士認為，朱立倫寧可得罪黨內年輕世代的理想性，也要把這些爭議人物放在身邊，顯然朱立倫為了鞏固自身權力不惜妥協，更可以看出朱在黨內勢單力薄的窘境。