盤點北中高三市長就職演說風格　柯文哲一句話韓國瑜像寫詩

▲台北市政府第7屆民選市長柯文哲宣誓就職 。（圖／記者周書羽攝）

突發中心／台北報導

各縣市首長25日宣誓就職，台北台中高雄各有不同的就職風格，盤點北中高三市長宣誓就職演說的重點。其中柯文哲只有一句話，韓國瑜則像寫詩。



台北市長柯文哲



「臺北市第7屆民選市長宣誓就職典禮」走極簡風，4分鐘搞定，沒有邀請貴賓、民眾觀禮，連市長柯文哲的父母及妻子都未出席。



柯文哲的致詞只有一句話「我們就努力工作。」

台中市長盧秀燕

▲盧秀燕「牛仔褲+襯衫」展親民風。（圖／台中市政府提供）



台中市長盧秀燕今天在市政公園舉行「草地就職典禮」。這是台中市有史以來，第一次把市長宣誓就職典禮從室內改到戶外舉行。盧秀燕強調：「市民才是就職典禮的主角」，所以才會有這樣的安排，讓市民能共同參與。



盧秀燕也自稱「媽媽市長」，強調自己會與市民站在一起，以民意為依歸，並捍衛台中市民的健康和權益，帶領台中飛往更好的方向。



高雄市長韓國瑜

▲韓國瑜宣示就職。（圖／攝影中心記者攝）

韓國瑜在就職典禮一開始，就引用詩人余光中的「讓春天從高雄出發」，比喻今年的高雄選舉是個「轟動南部的消息」，並且「一路向北方傳達」，2018下半年，只要有華人的地方，都在關心高雄的一舉一動。



韓國瑜強調，他對未來四年任務的初心為「高瞻四海貨暢流、雄企八方人和通、起心包容愛鄉土、飛鰲港都化騰龍」，期待能讓高雄能走向世界，也讓世界走進高雄。