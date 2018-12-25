韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」　若遭阻止：那是行政院的愚蠢

▲韓國瑜接受媒體訪問將爭取陸資購買高雄房地產。（圖／攝影中心記者攝，資料照）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日在愛河就職，他接受專訪時表示，未來將會向中央政府逐步爭取放寬陸資投資高雄、購買房地產，但也強調「這方面，我要拿捏！」、「我要更精確了解」，否則一下開那麼大，市民也會慌，希望大家不要有門戶之見，一起為高雄的未來打拼。

根據「工商日報」專訪內容，韓國瑜表示就職後會成立兩岸工作小組，強調兩岸交流著重在經濟和民生，「中央有什麼好反對的？」如果未來真的與中央有所衝突，中央也必須讓步；由於韓國瑜選前就曾表態支持「九二共識」，未來如果行政院要阻止高雄發展經濟，韓也直言「那是行政院的愚蠢」。

大陸投資台灣只有數十億美元，韓國瑜未來將放寬陸資來台條件，讓陸資得以購買高雄房地產，會利用列席行政院會的管道作反應，並且瞭解高雄市民的多數民意為何，讓大家得知開放後的好處在哪，在接受度越來越大後，再逐步擴大開放的步伐。

對此網友則有不同意見，反對的人說「想要把房炒得更高是吧」、「 北漂都要回去炒房了」、「年輕人都買不起了，還在炒」、「中資全面入侵」、「不打房還幫炒，厲害了我的魚」、「房價還不夠高喔，高雄薪資很高吼」；但也有支持的網友表示「高雄真的要發大財啦」、「高雄人的選擇」、「中國人進來，建商發大財」。

此外韓國瑜還拋出了課徵「城市稅」議題，就在上任後首日也立刻引發媒體追問，韓國韓表示，課徵「城市税」鎖定國外觀光客，應該會在百元左右，主要是不希望讓外國觀光客壓力太大，但卻有助於「積沙成塔」改善高雄市財政，據了解每人每天收100元計算，一年大約可幫高雄市政府增加數億元收入。

韓國瑜說強調，現在很多先進國家都會課徵城市稅，他的初步想法是如果國外觀光客來台觀光，屆時對高雄各種硬體、軟體都會形成部分負擔，所以會在議會開議時，提案收取「城市稅」，收一點點，積沙成塔來改善高雄財政。

所謂的城市稅在國外像是歐洲、美國、日本被稱為「觀光稅」，觀光稅對象是外國人，不是對本國人，目前了解高雄的城市稅，會附加在高雄飯店住宿的外國觀光客的房間費用當中，每人每天收台幣一百元，透過飯店住宿費附徵，比較不會有不舒服的感覺。未來若市若經高雄市議會通過實施，高雄將是全台首個課徵「城市稅」的城市。

▼高雄市長韓國瑜就任首日就推「徵城市税」 。（圖／記者陳以昇攝）

