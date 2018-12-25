柯文哲網羅藍綠政二代　陳明文、李嘉進兒子皆入柯市府

▲台北市政府副發言人陳冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣昨出爐，其中，副發言人找了民進黨立委陳明文兒子陳冠廷；由於陳明文在民進黨內多次出任要職，分內十足，讓此人事案格外引人注意。但據了解，除了向民進黨徵才，柯市府同樣也從國民黨探詢人手，國民黨前立委、國安會前諮詢委員李嘉進的兒子李縉穎，就在選後進入市府擔任市長室主任研究員。

北市府今早公布發言人群，一口氣找了輔選柯有功的黃瀞瑩、柯昱安以及來自民進黨的陳冠廷出任副發言人。陳冠廷受訪時說，自己有民進黨籍，「我僅代表我個人，我是獨立個體」，謙稱不會是白綠合作最重要的橋樑；他也說，認同柯文哲提出財政紀律、提高行政效率等理念，且政黨間本來就不應該只有競爭，要有競爭合作，目前可說是一個「競合的開始」。

找來陳冠廷入府的柯幕僚、新任研考會主委余家哲表示，因為業務關係認識陳冠廷，所以找他擔任副發言人，市長也和陳談過；而外界關心陳冠廷的父親陳明文，是否是考量的因素之一？余說，這當然會列入考量，「是指（柯）介意差點被（陳明文）害死？不會啦！」，不會因此說yes或no（指同意或拒絕入府）。

因媒體不斷追問白綠合作，余家哲進一步透露，其實不只陳冠廷，市長室近日也補進主任研究員李縉穎，其父為國民黨前立偉李嘉進，是在馬政府時代主導台日運作的前亞東關係協會會長。