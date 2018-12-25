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未來他們監督柯P！她怕市長跑去選總統　呱吉議場玩拍片

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▲呱吉議場拍片。（圖／記者周書羽攝）

▲呱吉議場拍片。（圖／記者周書羽攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會63位議員25日就職，正副議長選舉分別由國民黨籍的陳錦祥及葉林傳擔任。這次台北市議會中有不少新面孔，「網紅」無黨籍議員邱威傑（呱吉）在議場玩拍片，藍營新科議員游淑慧則是暗諷擔心市長跑去選總統，社民黨議員苗博雅則強調「粉絲不適合當議員」。

台北市議會正副議長選舉首度採記名投票，由選務人員唱名開票，最終國民黨籍陳錦祥以獲得過半33票，擊敗民進黨議員劉耀仁的23票，奪下議長寶座。分析議長開票結果，國民黨29席未跑票，陳錦祥還多獲得新黨議員潘懷宗、侯漢廷，以及無黨籍偏藍議員楊靜宇，還有選前力挺柯文哲的無黨籍議員林瑞圖支持，讓陳錦祥最終獲得33票、順利坐上議長寶座。

傳出柯文哲派出副市長鄧家基遊說以親民黨為首的「台北監督連線」5位議員票投給國民黨候選人，但最終開票結果顯示，5人決定議長票投無黨籍議員陳政忠、副議長票投議員黃珊珊。此外，苗博雅、邱威傑則是在議長選舉投給自己、各獲1票，副議長則是互投票。

台北市議會就職典禮除了正副議長選舉，也讓資深、新科議員搶先在明年四月開議前齊聚。呱吉初次進入議會除了帶上助理，還帶了兩名「拍片員」，他表示，如果是大會或委員會應該不能現場拍片，但今天就職典禮沒問題。第一次當議員，他笑稱一早老婆還問他有沒有帶手帕衛生紙，被問及柯文哲被指喬議長投票，他則驚訝開玩笑稱，「那他沒有找我，哇他太看不起我了吧！」

國民黨的新科議員游淑慧則是在受訪時談及前新北市長朱立倫參選2020總統大選，她暗諷柯P，「現在有一點點擔心，會不會這個會期結束柯文哲就跑去選總統，一定會把握這個會期，強力監督」。

苗博雅受訪時則強調，「粉絲」不適合當議員，只要是柯市長做不好的一定會提出來批評，例如近期雙城論壇有何具體成果、大巨蛋市府轉了超大髮夾彎，中間有什麼問題一定會努力挖掘。

▼柯文哲出席台北市議會就職典禮。（圖／記者周書羽攝）

▼柯文哲出席台北市議會就職典禮。（圖／記者周書羽攝）

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者徐斌慎攝）

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者徐斌慎攝）

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