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「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！

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▲▼ 「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！ 。（圖／翻攝畫面）

▲開賣1小時就全數搶購一空。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日正式上任，而馬祖酒廠實業股份有限公司此次順應韓流風潮，推出「陳年馬祖高粱-賣菜郎CEO韓國瑜拼經濟紀念酒」，於25日8時起開始設攤義賣，現場排隊人龍長達300公尺，更有民眾清晨4時就來排隊。另外，全數商品在短短一小時內就全數銷售一空。

現場義賣產品包括特調58度的陳年高粱酒500組、馬祖老酒麵線60組，而8點一開賣現場便擠得水洩不通，整個會場詢問的人潮不斷擠入，排隊人龍甚至長達300公尺。此外，排在第一位的民眾，清晨4點多就已經到場排隊卡位，而商品也於短短一個小時內便銷售一空。對此，馬祖酒廠表示，所得全數捐給公益使用。

▲▼ 「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！ 。（圖／翻攝畫面）

另外，此次紀念酒以「Q版賣菜郎」作為外包裝設計，再搭配上高雄的知名景點，在韓國瑜就職典禮上的愛河公益攤位首賣，並取諧音「發發發」的概念，售價新台幣888元。另外，除了現場購買，「賣菜郎CEO紀念酒」首批預購也已經達到12,000瓶，後續訂單不斷爆量，並預計開放第二波預購。

▲▼ 「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！ 。（圖／翻攝畫面）

▲▼ 「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！ 。（圖／翻攝畫面）

▲▼ 「賣菜郎CEO紀念酒」排隊人龍長達300公尺　開賣1小時全掃光！ 。（圖／翻攝畫面）

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關鍵字：韓國瑜,高雄,紀念酒,賣菜郎

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