桃園市12區長大幅異動　鄭文燦：建立輪調制

▲中壢區長吳宏國（右一）是12區長中唯二留任。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日公佈新任市府局處首長及區長名單表示，４年來，市府團隊為桃園創打造重大各項建設，帶來改變與進步，各局處首長的認真與專業備受市民肯定，局處首長僅小幅調整，而區長職務將建立輪調制度，讓市府各局處與各區公所的人才相互交流，並且讓市府主管更能深入地方了解市民需求。

鄭文燦說，在12個由市府派任的區長部分，除中壢區長吳宏國與觀音區長洪清淵留任外，原蘆竹區長褚春來、大溪區長黃睿松、大園區長呂水田及新屋區長徐同治是升格前民選首長，依法延任一屆，任期已屆滿。

▲觀音區長洪清淵（左二）為人處事認真實在，是12區長中唯二留任。（圖／記者楊淑媛攝）

4人區長職分別由：蘆竹區長邱瑞朝（原任都市發展局秘書室主任）、大溪區長陳嘉聰（原秘書處副處長）、大園區長徐藍科（原蘆竹區公所主任秘書）、新屋區長姜義坤（原平鎮區長）接任。

另外，桃園區長陳智仁（原新建工程處處長）、八德區長蔡志揚（原市立圖書館館長）、楊梅區長羅國裕（原客家事務局副局長）、龜山區長呂緣（原民政局兵役科科長）、龍潭區長胡星輝（原中壢區公所主任秘書）、平鎮區長鄭詩鈿（原民政局副局長）接任。

而原桃園區長張世威陞任民政局副局長、原八德區長陳玉明陞任秘書處副處長、原楊梅區長姚敦明陞任新聞處副處長、原龜山區長陳建崧調任參議、原龍潭區長鄧昱綵調任民政局科長。