鄭文燦小內閣5人離任　副市長王德明、選戰「砲管」張惇涵請辭

▲鄭文燦小內閣異動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

桃園市長鄭文燦24日公佈新任桃園市政府局處首長及區長名單，其中副市長王德明與在2014年大選被稱為「砲管」的新聞處長張惇涵都因生涯規劃離職，原社會局長古梓龍、原地方稅務局長林延文都將退休，原經濟發展局長朱松偉借調期滿回任教職；據了解，張惇涵一路從2014陪鄭文燦打選戰以來，無役不與，接任新聞處長後新聞稿對鄭文燦意思掌握精準，但確實疲累，目前將先休息一陣子再說。

鄭文燦24日下午與媒體茶敘並公布小內閣異動，他表示，四年來，市府團隊為桃園創打造重大各項建設，帶來改變與進步，各局處首長的認真與專業備受市民肯定，局處首長僅小幅調整，而區長職務將建立輪調制度，讓市府各局處與各區公所的人才相互交流，並且讓市府主管更能深入地方了解市民需求。

局處首長部分，原工務局長黃治峯調任副秘書長兼代理工務局長，希望借重他的工程專業，督導市府各項重大工程如期如質完工。原社會局長古梓龍、原地方稅務局長林延文都將退休，社會局長將由原勞動局長王安邦調任，地方稅務局長由該局副局長姚世昌陞任，勞動局長則由副秘書長陳靜航接任。

原經濟發展局長朱松偉借調期滿回任教職，由該局主任秘書郭裕信陞任局長。體育局長夏金興轉任顧問並兼任府會聯絡小組成員，局長一職該局副局長房瑞文代理。王明德副市長、新聞處長張惇涵皆因生涯規劃請辭，新聞處長將由原研究發展考核委員會主任委員詹賀舜調任，詹主委遺缺則由邱俊銘副秘書長代理。

在事業機構部分，將由桃園市議員邱素芬接任桃園果菜市場公司董事長；桃園大眾捷運公司總經理由原代理總經理蒲鶴章真除，所遺副總經理職缺由市議員許清順接任；桃園航空城公司暫由游建華副市長續代理董事長職務。

除此之外，市議員黃傅淑香、張肇良、李雲強及葉明月將擔任市府顧問，強化市府與市民的溝通與互動，並且協助府會聯絡工作。

區長部分，原桃園區長張世威陞任民政局副局長，由原新建工程處處長陳智仁調任桃園區長。原八德區長陳玉明陞任秘書處副處長，由原市立圖書館館長蔡志揚調任八德區長。原楊梅區長姚敦明陞任新聞處副處長，由原客家事務局副局長羅國裕調任楊梅區長。原龜山區長陳建崧調任參議，由原民政局兵役科科長呂緣接任龜山區長。原龍潭區長鄧昱綵調任民政局科長，由原中壢區公所主任秘書胡星輝調任龍潭區長。原蘆竹區長褚春來、大溪區長黃睿松、大園區長呂水田及新屋區長徐同治是升格前民選首長，依法延任一屆，任期已屆滿，將由原都市發展局秘書室主任邱瑞朝陞任蘆竹區長、原秘書處副處長陳嘉聰調任大溪區長、原蘆竹區公所主任秘書徐藍科陞任大園區長以及原平鎮區長姜義坤調任新屋區長，平鎮區長則由原民政局副局長鄭詩鈿調任。

鄭市長表示，新的市府團隊將會無縫接軌，繼續完成桃園的重大建設，加快腳步展開城市轉型，市府團隊已準備好大步向前行。