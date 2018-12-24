吃台南2元黑輪！他只夾4串「結帳98元」　在地人揭算錢法：賣觀光客

▲台南高人氣2元黑輪店，不少網友抱怨店家會強迫推銷拉高消費金額。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台南一間知名的黑輪店主打1支最低2元，在經濟不景氣的時代中，以親民高CP值擁有極高人氣。不過近日就有網友抱怨，他只打算買4支淺嚐打打牙祭，沒想到一路被老闆半強迫推銷，最後結帳金額進化成98元，只能無奈感嘆太離譜，在地人則多說不意外。

男網友23日傍晚在「爆廢公社」貼文，表示他第一次到台南知名的2元黑輪店用餐，結果吃下來根本不便宜，「才發現是強迫推銷！」他說，明明只買了4支黑輪，照理來說1支2元，照理說10元有找，沒想到最後結帳時，出現的數字是98元！

「唉.....吃過的才懂......」他無奈表示，黑輪店老闆會強迫客人買一把難吃又貴的烤物，說不要還不行，實際消費才發現根本不會這麼便宜，「門牌打著2元的招牌，可以拆了！」

▲這間黑輪店用竹筷區分價格，長籤為一支5元，短籤則是2元。（圖／網友iiixhziii提供）

文章貼上網，多數在地人都覺得不意外，「吃過，食物覺得還好，是吃氣氛的」、「這是給外縣市吃的，台南人不吃」、「台南人的我，沒吃過這家」、「台南人沒吃過+1，路邊任何一間黑輪店可能都贏過」、「我台南人都吃另一家的2元黑輪」、「下次去協進國小後門才是正選」、「就一次店阿......很久之前跟男友去吃了155。」

不過也有些網友認為，店家做生意賺錢主動推銷很合理，真不想拿可以拒絕，「裝潢成這樣收98（元）覺得是還好」、「拒絕啊，不然幹嘛拿」、「便宜好吃，當飯後的小點心剛好」、「店家才做你8元業績，也不知道你會坐多久，所以當然會揪你買其他的商品阿，我倒是認為是很正常的商業手法。」

▲本站2年前新聞〈史上最狂親民價格排隊美食！單支2元起超夯孔廟黑輪〉曾介紹台南這間名店。（圖／網友ytj_850113提供）

記者實際上網搜尋這間2元黑輪店，發現相當多部落客專程拜訪朝聖，確實是高人氣的台南名店，口味、CP值和裝潢上多得到不錯評價，每到假日總是座無虛席、一位難求。

不過該店在Google頁面上的評分僅2.5顆星，檢視600多位網友留下的心得偏負面評價，多和強迫推銷有關，「從來沒有消費過一間店是如此讓人生氣的，不僅強迫推銷，叫客人的方式是有必要這麼差」、「強迫推銷烤物，嘴上問，但卻直接放上盤子」、「態度差味道普，強迫推銷，標準坑殺觀光客」、「莫名其妙的小黃瓜，要錢也沒說」、「老闆態度很差，嘴巴還有食物就在趕客人」「一開始不知道為什麼自動加了一把黑輪，看了才知道是老闆強迫的。」

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