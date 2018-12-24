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抓包叫茶妹訊息！丈夫狂喊為升遷「沒有對不起妳」　網驚：快說掰R～

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▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲如果另一半手機裡有叫茶訊息，妳會怎麼辦呢？（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

情侶要成為夫妻前，最好還是對彼此要有足夠的了解。一名女網友發文問其他人，如果發現老公的手機裡有叫茶訊息，不僅問價格也問時間，但丈夫說沒有做對不起的事情，只是因為要跟公司的人打成一片，遇到這個情況的話「你會怎麼做？」其他網友紛紛留言狂勸「感覺是藉口」、「沒辦法接受」、「塊陶R！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她想問其他人一個問題，「如果你發現你老公手機裡面有叫茶訊息、詢問價錢的訊息跟詢問時間的訊息，但是他告訴妳，他沒有做對不起妳的事情」，會這樣做只是因為要跟公司同事同流合污、打成一片，讓自己可以快速升遷或是在裡面安穩。

原PO說，如果發現事情之後，對方一直說類似「沒有約」的這種話，大家這時候會怎麼做，「前提是妳心裡知道他沒有做的機率很大，但是妳親眼目睹那些事情後，完全沒有信任可言」。

看到貼文後，其他人紛紛留言怒批「一個愛家的人，連討論都不會討論」、「有這樣的公司同事，何必同流合污，要同流合污那你就讓他去同流合污，說掰掰」、「感覺是藉口，自己老婆小孩不比那重要嗎」、「為什麼要欺騙自己」、「是什麼樣的公司需要嫖妓才能達到快速升遷」、「用這種方式達到升遷讓愛自己的人傷心，說實話，也不會是什麼好人」、「信任直接歸零」。

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關鍵字：訊息,夫妻,出軌,外遇,爆廢公社

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