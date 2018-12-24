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討小被子「蓋肚臍就好了」！她半夜冷醒…一瞄肚子傻眼　超聽話大嫂給這條

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲大嫂給原PO的「被子」讓人哭笑不得。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

前陣子的天氣還很暖和，晚上睡覺時甚至蓋薄被就可以。一名女網友22日發文表示，她到大哥大嫂家玩，晚上就在對方家過夜，因為天氣有點涼，大嫂便問她「要不要蓋被子？」原PO便說，只要一條小被子能蓋肚子就好。沒想到她半夜卻被冷醒，睜眼一看瞬間傻眼，因為肚子上的居然是「眼鏡布」，讓網友都笑翻了。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，她去大哥大嫂家玩，晚上就睡在對方家，因為天涼了，大嫂就問她要不要蓋被子，她便說給她一條小點的被子、蓋著肚臍就好了。沒想到睡一睡，原PO半夜突然冷醒了，看到肚子上的景象瞬間傻眼，「我的肚臍上只蓋了一個眼鏡布」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲這…這是眼鏡布啊大嫂～（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他網友都笑噴，「噴了…我剛剛吃的湯圓」、「大嫂沒錯，真的是蓋肚臍的小被子啊」、「至少不是肚臍貼一塊沙隆巴斯」、「直接棉花塞肚臍就好了」、「肚子有蓋到被子就好，才不會受涼，不然太熱會踢被」、「這大嫂怕蓋太多你會生氣，所以照你說的蓋肚臍就好」、「大嫂是念理科的吧？這麼較真」。

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關鍵字：眼鏡布,被子,爆廢公社

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