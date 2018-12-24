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交換禮物特大箱！一拆開「超萬用車車」卻冏爆　網笑噴：剛好喝醉推回家

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交換禮物超大箱！一拆開「超萬用車車」卻冏爆　網笑噴：剛好喝醉推回家

▲這個size，難道是家電XDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現在耶誕節交換禮物越來越無厘頭，許多人腦洞大開，祭出各種怪招讓收禮者哭笑不得，就有苦主抽中超大size的禮物，在一群朋友的歡呼嬉鬧下，滿心期待地開箱，沒想到內容物雖然價值不斐，卻讓他一點也開心不起來，最後推離現場的背影更有種莫名淒涼感阿！

「乾～實在是有夠瞎的蝦！」一名女網友日前和一群朋友慶祝耶誕節，在KTV裡大玩交換禮物活動，過程中最高潮莫過於10號籤的禮物，在某位「幸運」友人抽到後，全場陷入瘋狂，不停歡呼吼叫。

一般人看見這種尺寸的箱子，不免期待可能是家電類物品，在幾個男生七手八腳拆箱後，禮物終於現身，竟是一款橘紅色「工地用推車」，同時還附上鏟子，讓抽中的朋友一臉尷尬，頻頻扶額、不知如何是好，最後推推車的背影，彷彿飄出一絲孤寂。

交換禮物超大箱！一拆開「超萬用車車」卻冏爆　網笑噴：剛好喝醉推回家

▲抽到超大禮的「幸運」兒。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂影片被分享到「爆廢公社」，掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「超扯，要做土水484」、「拿到現場也不容易」、「工地之王」、「吃飯的傢伙有了」、「整組還不便宜」、「太佛心了，還送一台車讓得主推禮物回家欸」、「這hen棒，參考一下」。

還有不少人幫苦主想想，該如何運用這個推車，建議說「剛好有酒醉的可以推回家」、「唱完歌回去可以改行了」、「這個好，當天如果有喝醉的就知道超實用」、「推這個去工地應徵，應該可以直接錄取」。

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▼哇！原來是......工地用推車呀。（圖／翻攝自爆廢公社）

交換禮物超大箱！一拆開「超萬用車車」卻冏爆　網笑噴：剛好喝醉推回家

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關鍵字：交換禮物,工地推車,推車,超萬用車車,爆廢公社,禮物,耶誕節

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