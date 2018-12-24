丹丹10字「虐爆單身狗」：嗆夠沒！　網一看歪樓「有錯字」

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高雄速食霸主「丹丹漢堡」餐點便宜又美味，被不少民眾狂讚CP超高。一名網友近日表示，到店裡消費時發現包裝超逼人，仔細看上面有6點待辦事項，最後一點則是開大絕調侃單身狗，讓網友崩潰表示「嗆夠了沒」，可是有更多人歪樓笑說「上面有錯字啦」。

▲丹丹漢堡受到許多網友喜愛。（資料圖／記者劉亭攝）

這名網友在《爆廢公社》表示，「最近的丹丹漢堡好逼人啊」，從包裝來看6點今日待辦事項包含「刷牙洗臉」、「早餐吃丹丹」、「做運動」、「中午吃丹丹」、「組隊打排位」，最後一點「晚上請女友吃丹丹」則被黃色線劃掉，並補充「抱歉，忘記你沒有女朋友」，杯子最下面還寫道「也許在丹丹吃著吃著，就遇到真愛」。

對此網友表示，「嗆夠了沒= =」、「丹丹在排擠單身狗嗎」、「晚上吃丹丹...喔我忘記台北沒有丹丹」、「早餐店笑你」，不過也有不少網友歪樓，「『代辦』還是『待辦』，要幫別人做那些事嗎」、「可以是『代』啊！代替別人買，自己沒得吃，一個工具人，代買的概念」。

▲▼丹丹包裝頗有創意。（圖／翻攝自爆廢公社）

丹丹漢堡在日前更新菜單，粥、羹等都改配方，增加扁食肉羹、兩個套餐等，9號餐還從93元調漲到99元，讓許多忠實客戶崩潰，「一號餐從69元吃到89」、「賣點是高CP，現在根本沒了」、「漲什麼啊啊啊QAQ」、「早就不便宜了啊，麥當勞>>>>>>>>>>丹丹」。