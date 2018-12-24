幫存銀行！他淚曝家中超巨存錢筒...「數到手要斷了」　網看傻：可買中古車

▲ 爸媽多年存錢戰績 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都會養成「隨手存零錢」的習慣，若長期累積下來，數目也可以很驚人。有網友今日就po出爸媽存錢的戰績，超狂「存錢筒」照片一出網友都嚇暈，表示目測有10萬，「感覺可以買一台中古車了」。

有位網友在臉書社團「爆廢公社」貼出爸媽多年來存錢的成果，「今天要我存進銀行，我手要算斷了。」圖中可見一個咖啡色大甕，甕裡塞了滿滿的50元和10元硬幣，原po數錢更是數到散落一地，整缸零錢的重量實在不容小覷，若是一個人用手工計算，不知道要花多少時間才能算完。

網友見到此「盛況」都驚奇表示，「哇...這目測有10萬吧」、「是存錢缸吧」、「女鵝紅的概念」、「趕快拿去土裡埋起來~~ 留給後代子子孫孫」、「這輩子沒見過這麼大的存錢桶」、「太扯了一整缸，我連小豬公都存不滿」。

▲▼ 爸媽毅力也太驚人！！（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有人貼心提醒原po最好先打電話去問，「你預計要去的銀行，問它收不收，問它怎麼收。有些銀行不想處理，所以先打去問。數錢也要一個工，所以問肯收的銀行，50,10,5,1，要多少做一袋。」先準備好這項工作除了可以省去不少時間成本，也可以保護自己不吃虧，避免有心員工偷偷挾帶。

另外，不少有經驗的過來人也說，「很多50塊硬幣都是假的」、「50假幣會被沒收是真的喔，像我們去存3～4萬，大概會有一兩枚是假的被沒收，這是不會補償給你，要自己吸收。」

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