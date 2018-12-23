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印尼海嘯外交部助6台灣人就醫　吳釗燮請國防部備C130出發救援

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▲『2018全球合作暨訓練架構（GCTF）-培養媒體識讀以捍衛民主國際工作坊』開幕典禮、蘇嘉全、吳釗燮、AIT處長酈英傑、美國國務院副助卿巴斯比、唐鳳講▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）於12月22日晚間遭海嘯襲擊。對此，外交部23日指出，我駐印尼代表處第一時間與赴萬丹省旅遊的國人取得聯繫，對於受傷的國人，已協助6名國人聯絡當地醫護人員，另透過當地台商團體安排救護車前往山區接駁。

根據消息指出，有8名台灣人赴當地旅遊，多名大人和小孩受傷，前往山上避難，已有人員前往救援。目前已知的台灣人名字有吳子萍、吳敏琪、李可盛、李禹樂、李依宸、王惠美，以及何文凱等人。

外交部23日中午表示，我駐印尼代表處第一時間與赴萬丹省旅遊的國人取得聯繫，對於受傷的國人，已協助6名國人聯絡當地醫護人員，另透過當地台商團體安排救護車前往山區接駁，而駐處也派員前往當地協助處理中，將持續瞭解是否有其他國人受到影響及可提供協助之處。

此外，為提供快速的人道救援，外交部長吳釗燮也特別與國防部長嚴德發聯繫，協調準備一架我國的運輸機C-130，一旦我國人或印尼方面有任何需要，即可準備出發。

外交部亞太司長葛葆萱也於上午代表我國政府致電印尼駐台北經濟貿易代表處向蘇孟帝代表（Didi Sumedi) 表達我國的關心與慰問，以及我方樂願提供所需協助。我駐處也隨時與印尼國家災害應變總署(BNPB)等相關單位保持聯繫，以密切掌握最新災情。

▼ 印尼海嘯,印尼巽他海峽（Sunda Strait）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印尼海嘯,印尼巽他海峽（Sunda Strait）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：吳釗燮,國防部,印尼,海嘯,外交部

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