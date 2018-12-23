蘇啓誠輕生前「神秘20分鐘」電話？監委約詢「關鍵人物」張淑玲





▲台灣日本關係協會秘書長張淑玲。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重。外傳蘇啓誠輕生之前，接了台日關係協會秘書長張淑玲的一通Line電話，儘管張淑玲否認此事，但據監院知情人士透露，已經有監委約詢過她，只是有無表達真相這點，尚待釐清。

傳出蘇啟誠生前曾接到一通來自外交部涉日一級主管的電話，這位主管花了20分鐘大罵蘇害死大家、外交部跟上面，還讓選舉很難選。據外界傳言，此主管被影射是台日關係協會秘書長張淑玲，吳釗燮原還有意讓張取代蘇的位置赴日，不料蘇自殺身亡。

不過，張淑玲也否認，她沒有跟蘇啟誠通過電話；也沒有那通20幾分鐘電話，也就不會有所謂傳達究責之意。至於是否有其他人打給蘇？她表示，外交部目前沒有這樣的掌握。

而《ETtoday新聞雲》也獨家掌握，張淑玲為其女兒就學的緣故，積極爭取提早再度駐日，早已在駐日系統內人盡皆知。當時大阪機場謠言爆發時，「吳釗燮、張淑玲認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。不過張淑玲卻對此強調，個人從來沒有表達這樣意願，長官也沒有這樣安排；而她也沒有家人在日本就讀。

至於最新進度，有媒體報導，監院知情人士表示，監委江綺雯、仉桂美正在調查相關事項，包括外交部、我駐大阪辦事處、蘇啓誠的行政責任，以及輕生原因，目前已經約談過張淑玲，希望未來能釐清疑點，給社會一個交代。

該名監院知情人士也說，蘇啓誠家屬原本很低調，沒想到現在卻願意出來講，讓人很佩服，也懷疑有什麼原因，導致家屬從悲傷轉為憤怒，希望外交部能對此事有所作為、向大眾說明清楚。

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