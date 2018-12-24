「口譯哥」趙怡翔任副代表引不滿？　吳釗燮：赴美任秘書

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮外傳安排其機要、「口譯哥」趙怡翔出任公使或副代表，引起外交系統內部不滿。對此，他24日上午在立法院被追問此事時澄清，是派趙怡翔赴美國擔任秘書，強調他在台灣外交圈的表現是有目共睹。

據指出，若吳釗燮調回國安會秘書長，新任外交部長人選將在高碩泰與曾厚仁擇一；過去李大維擔任外交部長時，高碩泰有時會跳過外交部，直接向吳釗燮報告；而曾厚仁在蔡政府上任後，被延攬出任總統府副祕書長，是蔡英文重要幕僚，隨後轉任國安會副祕書長，高、曾兩人與吳釗燮都有工作默契。

另一方面，據指出，吳釗燮將安排其機要趙怡翔出任公使或副代表，消息傳出在部內引發抨擊；趙怡翔現年31歲，2年前在蔡英文就職總統大典上，以一口流利英文，獲封「口譯哥」，隨後跟著吳釗燮任國安會、外交部機要，傳出趙怡翔的辦公室已清空，外派人事已在作業，去處可能是美或歐洲等館處。

對於回鍋國安會的說法，吳釗燮表示，他到目前為止沒有接到他要異動的訊息。至於趙怡翔外派一事，他也澄清，絕對沒有這件事情，但趙在他辦公室的服務的確已經告一段落，他以秘書的方式外派趙到美國，不過職位不是公使或副代表。

吳釗燮表示，所有人事安排都必須依照規範進行。吳釗燮也強調趙怡翔隨他處理涉美事務，在台灣外交圈的表現有目共睹，連美方人士也讚賞有加，「我任何人事處理都是適才適所」。