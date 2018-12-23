西半部空品不佳　南市啟動防制指揮中心一級應變

▲西半部空氣持續變差，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市啟動預警一級應變措施，環保局出動灑水車防揚塵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日因天氣穏定，由於西半部地區風速偏弱及混合層較低，導致水平及垂直擴散條件較差，西半部污染物累積，加上背風渦流影響，污染物逐漸由南往北移動，導致12月22日上午西半部空氣持續變差，部分縣市的測站濃度已達紅害一級預警濃度，台南市成立環保局防制指揮中心，啟動預警一級應變措施。

台南市環保局長林健三表示環保局已啟動應變措施，包括通知台南市排放量大工廠60家提升防制設備效率等減少空污排放措施、通知70處營建工地提高裸露地灑水頻率並出動洗街車，或人工針對工地出入口及周邊道路加強洗街、通知10家大型餐飲業者，要求確認油煙防制設備正常運轉，亦增派洗街車加強洗街作業已針對永康、新營、善化、安 南等區域洗街，長度達351公里，預計23日將再執行128.8公里，環保局也出動稽巡查人員加強工廠、工地稽巡查，並於新市區及安南區進行大型柴油車路邊攔檢作業，全力投入污染改善減緩空氣品質持續惡化。

環保局表示市府LINE及「台南Today」臉書也於這兩日通知市民採取防護措施，提醒大家近日因受高壓迴流影響，臺南市內風速微弱，台南市與外縣市污染物明顯滯留，空氣品質顯著轉差，提醒在此期間，盡量減少戶外劇烈運動，外出配戴口罩。

而本次空品不良將預計23日下午後，北風增強，空氣品質將逐漸改善，市政府將會持續執行應變的工作，減緩空氣污染。