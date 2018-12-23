同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

▲大學師控訴羅男自稱活佛、侵占薪資。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）



突發中心／台北報導

台北一名在大學任教鋼琴的女子小美（化名）控訴一名羅姓男子在她離婚最空虛的時候自稱活佛上師，誆她命帶七煞需男女雙修化解，所以才讓對方以及其劉姓女友搬進家中同居；另外2人在10年內至少發生千次性行為，事後回過神後驚覺不對怒告羅男、劉女利用權勢性交罪。台北地檢署偵查終結，認為罪證不足，因此將2人予以不起訴。

根據《蘋果日報》報導，羅男住進來後，就藉口雙修可以消災解厄，以每周2、3次的頻率與她發生性關係，當她開始懷疑時，劉女則在她身旁洗腦，不斷強調雙修的好處，讓她信以為真，繼續和羅男發生性關係，直到2011年7月羅男、劉女搬離住所，她和羅男至少發生1000次以上的性關係。



不僅如此，小美說，羅男、劉女平日的開銷都是倚靠她上課的收入，甚至會命令她交出所得，10年來侵占薪資超過600萬元。

對此羅男極力否認辯稱，同居期間的確有發生性關係，但雙方都是你情我願，生活費也是共同分擔。劉女也辯稱，與小美平時以姊妹相稱，且對方是高學歷應有足夠判斷能力，怎麼可能因為我說的話而去影響選擇，甚至還與羅男發生性關係。

檢方調查，小美的學生提到，平時都是羅男載老師上班，2人感覺像男女友；另外小美提供的照片頂多只能認定羅男是宗教人士，看不出有無上下關係，且同居期間小美有這麼多機會可以逃跑為什麼不跑？顯然與一般遭到性侵女子的反應迥異，因此認定罪證不足，將羅男、劉女予以不起訴。

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