「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

記者陳玉／台中報導

準台中市長盧秀燕23日公布第5波人事，觀光旅遊局長由柯P「大學姐」林筱淇出任。林筱淇說，前陣子選舉結束，有跟柯市長保持聯繫，在臉書求職發文前也有跟柯報告，相當感謝其提攜照顧，當然找工作也包含在台中求職，能接受到盧市長邀約「相當驚喜」。

▲柯P「大學姐」林筱淇接任台中市觀旅局長。（圖／記者陳玉攝，下同）

林筱淇曾為台北市政府副發言人、柯文哲競選團隊發言人，將到台中市擔任觀光旅遊局長；媒體提問，事前是否有告知柯市長？林筱淇說，透過臉書發文找工作一事有告訴柯市長，「柯是知道我在找工作，但不知道後續找到怎樣的工作，相信今天記者會後就會知道我的新工作了。」

▲林筱淇受訪表示，事前未告知柯P新工作內容，相信今天他看到新聞就知道了。

「用人不分黨派」，盧秀燕表示，剛開始有些人穿鑿附會，但大家可以看到她的小內閣「五花八門」，五波發布下來，各類人都有，盧強調，用人唯才、不分黨派，過去長官給予的栽培都要給予肯定。

盧說，大家都是知道林筱淇的工作能力很強，口條清晰、態度穩健，原要她擔任台中市政府發言人，但知道她就讀行銷管理，認為是拼經濟的觀光人才，馬上力邀她進市府。

盧也說，人事發布前也要求林要保密，這也是林沒有跟柯報告新工作的原因；盧指出，因擔心人事發布前，當事人會受到很多干擾，因此都有跟當事人拜託，請大家務必保密，維持一個純淨的空間，就是為確保發布人事順利成功。