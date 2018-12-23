醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

地方中心／台中報導

台中西區KTV20日有3名女子酒後大聲喧鬧，驚擾附近民眾報警處理。警方到場了解狀況時，曾姓女子想盡辦法阻止人員盤查王姓友人身分，沒想到對方卻自己大喊「通緝犯啦，怎樣」；全案依規定將王女帶回偵辦，訊後移送地檢署。

▲友人阻擋警方進入包廂。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



警方表示，到達包廂時發現曾姓女子（21歲）、王姓女子（27歲）及陳姓女子（23歲）等3女正在唱歌，現場已無糾紛情事，眾人身上亦無明顯外傷。經詢問3人皆表示因酒後講話比較大聲而已，不需要員警協助，不過其中曾女跑來包廂門口極力澄清、阻止人員進入已經引起懷疑。

此時全身酒氣的王姓女子突然大喊「沒關係啦，讓他查」、「通緝犯啦，怎樣」等語，主動走向警方，讓同行的友人急得大罵叫她坐下並將人往內推。

▲3醉女表示只是喝酒講話比較大聲，沒有吵架。



警方聽完王女叫囂非常淡定，立即查證3人身分，發現原來王姓女子是詐欺犯，10月已被地檢署發布通緝，全案依規定將人上銬帶回偵辦，訊後移送地檢署；至於同行友人是否有涉藏匿等罪仍有待調查釐清。

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