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快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

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▲▼杜姓女子在中山區一處公寓被人發現燒炭身亡，寵物貴賓犬TONY伴屍多日，疑啃食屍體度日。（圖／記者趙永博攝）

▲杜姓女子在中山區一處公寓被人發現燒炭身亡，寵物貴賓犬TONY伴屍多日，疑啃食屍體度日。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市中山區中山北路二段65巷2弄一處公寓內，22日晚間10時許發生一起駭人聽聞的案件。42歲的杜姓女子疑似在租屋處內燒炭身亡，一直到屍體散發惡臭，才被鄰居發現報警，轄區員警獲報後偕同消防人員架梯從窗戶進入屋內，發現女子已經明顯死亡多時，一旁還有一隻寵物貴賓犬，員警立即報請鑑識人員到場採證，並通知家屬到場指認。

鄰居表示，杜女平時獨居，小孩已經上大學了，一個月前杜女曾經燒炭輕生過，但當時警消獲報破門，及時被發現，事後社區管理員也有特別注意杜女的動態，但杜女最近都沒有出門，這幾天聞到惡臭味，敲門按鈴都沒有人回應，才會報警，請警消破門處理。

杜女的家人與房東接獲員警通知後到場，家屬向記者表示，杜女之前與兒子同住，4、5月時因為兒子到林口一處大學念書，才搬離這裡到林口租屋。杜女本身無疾病，並不清楚輕生原因，家屬也在現場與房東道歉，隨後便進入屋內認屍，並將寵物貴賓犬TONY帶回。

據了解，警消到場時，公寓大門深鎖，警消是架梯從二樓破窗進入，才發現杜女陳屍在一樓浴室內，身旁還有寵物貴賓犬，屍體面部還有被啃食的痕跡，警方懷疑是寵物犬可能因為飢餓，才會啃食杜女屍體。

警方調查發現，杜女並無疾病，平時並無其他異狀，但房東向警方表示，杜女有積欠8萬餘元的房租，懷疑杜女可能財務狀況出問題，才會想要輕生。警方初步已排出外力介入可能，但詳細輕生原因，警方認為還有待釐清。

▲▼杜姓女子在中山區一處公寓被人發現燒炭身亡，寵物貴賓犬TONY伴屍多日，疑啃食屍體度日。（圖／記者趙永博攝）

▲寵物紅貴賓狗TONY。（圖／記者趙永博攝）

▲▼杜姓女子在中山區一處公寓被人發現燒炭身亡，寵物貴賓犬TONY伴屍多日，疑啃食屍體度日。（圖／記者趙永博攝）

▲警方從樓中樓窗戶破窗進入，發現杜女陳屍在一樓浴室內。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：,伴屍,輕生,公寓,中山區,女子

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