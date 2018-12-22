空氣髒爆！85大樓被消失　西部22測站霧霾汙染亮紅燈

▲南部空汙嚴重，有粉絲團PO出比對圖，表示22日上午看不見85大樓。（圖／翻攝南部反空污大聯盟臉書粉絲團）

生活中心／綜合報導

22日東北風較弱，西半部地區風速偏弱加上混合層較低，導致水平和垂直擴散不佳，汙染物容易累積，截至22日上午11點為止，西半部和外島的金門一共有22個測站亮紅燈，還有環團po出高雄85大樓的比對圖，發現霧霾太嚴重，22日上午85大樓被消失。

▲左邊的照片發現85大樓不見了。（圖／翻攝南部反空污大聯盟臉書粉絲團）

「南部反空污大聯盟」22日上午貼出比對圖，這張比對圖的左邊是22日上午所拍攝，右邊是先前所拍攝的照片，2張都是在同一條路上，左手邊的85大樓明顯不見了，有不少網友看到這張圖留言「今天真的嚴重，N95口罩還不夠用」、「全面霾伏」、「台南今天也很糟」、「西部全爆了」和「消失的85大樓。連大衛名魔術師都自嘆不如」等。

▲橋頭測站，上午11點的空品亮紅燈。（圖／翻攝環保署空品監測網）

根據環保署空品監測網上午11點的數據來看，中壢、平鎮、觀音、斗六、嘉義、新營、金門、新營、善化、安南、橋頭、鳳山、屏東、大寮、林園、琉球、楠梓、仁武、前金、復興、前鎮和小港等22個測站亮紅燈，其中橋頭上午11點空品指標亮紅燈，達163是對所有族群不健康。

▲西半部有22測站上午都亮紅燈。（圖／翻攝環保署空品監測網）

環保署提醒金門、北部、雲嘉南、高屏及屏東(琉球)地區紅色警示，這是對所有族群不健康，請減少在戶外活動，另外，馬祖、竹苗及中部地區則是對敏感族群不健康，有機會達到橘色提醒。氣象局的資料顯示，中午過後東北風增強後，中部和雲嘉南擴散條件改善，空品稍微好轉。

但是這一波的東北風入夜後減弱，擴散條件轉差，汙染物會逐漸累積，雲嘉南、北部、高屏和金門會再回到紅色警示等級。提醒敏感族群、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。