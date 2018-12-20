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八仙樂園不服被停業提訴訟　法院駁回：沒有公安防治觀念

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▲▼八仙塵爆二審宣判專題，八仙樂園，呂忠吉。（圖／記者柳名耕攝）

▲八仙樂園至今全區停業。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

位在新北市八里的八仙樂園因塵爆案，遭交通部觀光局依違反觀光事業條例命令停業至改善疏失為止，八仙樂園不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院20日裁定駁回，並表示，綜觀樂園被指出的種種缺失，顯見業者沒有公共安全防治理念，考量維護公眾生命安全等原則，不全區停止營業直到改善缺失為止，無法防止因管理或設施不合格，導致危害擴大。

八仙塵爆發生後，交通部觀光局認為，八仙樂園未經核准分割出租觀光遊樂設施，已經違反觀光遊樂管理規則第23條第1項規定，除了處分5萬元罰鍰外，八仙樂園需全區停止營業至所有調查釐清，以及缺失改善為止。八仙樂園不服，提起行政訴訟。

北高行審理後認為，八仙樂園的第6、7、8區域始終未取得使用執照，卻將該3區出租給呂忠吉所有的博瑞公司，供彩色派對使用，任由大量遊客湧入。至發生塵爆後，樂園又沒有足夠、適當的緊急疏散措施和急難救護因應，影響上百人傷亡，觀光局認為八仙樂園違規情節重大，依法處分並無疑義。

且綜觀不合格情事，法官認為，顯見樂園業者全無公共安全防治理念，救災設施也顯匱乏，樂園分成4大園區，彼此相通且使用同一出入口，具有明確的整體性，又刑事、民事及相關行政責任都還有待釐清，確實需將全區停止營運，待調查清楚及相關缺失改善後方可恢復，才能防止因管理不善或設施不合格造成的損害擴大。

法官認為，業者提出因停業造成的損害，僅為財產上損失，與公眾生命、身體安全相比，觀光局所採取的處分，並沒有比例失衡問題，因此駁回訴訟。

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關鍵字：八仙樂園,八仙塵暴,爆炸,彩色派對,呂忠吉,粉塵,遊客,公安,傷亡,停業,觀光局

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