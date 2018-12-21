華春瑩：南疆163萬貧困人口　教培中心助「一人就業全家脫貧」

▲陸外交部發言人華春瑩，人稱「華姐」。（圖／陸外交部網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

《華盛頓郵報》等美媒近日報導，「勞教制度在新疆『再教育營』再次恢復，成為最緊迫的『人權危機』之一。」大陸外交部發言人華春瑩20日表示，中國已廢除勞教制度，新疆職業技能教育培訓中心（簡稱教培中心）學員可以達到「一人就業，全家脫貧」，「我想請美媒去問問在貧困失業邊緣的美國少數族裔群體，他們怎麼看這個問題？」

華春瑩20日在例行記者會上表示，昨天《紐約時報》、《華爾街日報》就「新疆『再教育營』為人權危機」分別發表了一篇報導，相關報導完全是對事實的嚴重歪曲和惡毒攻擊，完全背離新聞職業道德。難怪美國領導人也對美國自己的媒體提出批評, 「中國已經廢除了勞教制度，新疆職業技能教育培訓和美國媒體報導的所謂強制勞動完全是性質不同的兩碼事。」

華春瑩稱，正如新疆維吾爾自治區主席雪克來提•紮克爾10月受訪時所介紹，新疆職業技能教育培訓中心將學習技能作為實現就業的重要途徑。根據當地社會需求和就業條件，設置服裝鞋帽加工、食品加工、電子產品組裝、排版印刷、美容美髮、電子商務等技能培訓課程，對其中有意願有條件的學員進行多技能培訓，確保學員結業後能夠熟練掌握1-2門職業技能。同時，當地政府還積極聯繫成衣製造、手機組裝、民族特色餐飲等相關企業，將課程學習與實訓操作緊密銜接，並按照一定的模式向學員發放勞動報酬，形成「既學習又實踐還增收」的良好機制。

華春瑩指出，目前僅在南疆就有22個深度貧困縣，163萬深度貧困人口。2018年新疆脫貧衡量標準是每戶年人均可支配收入3300元（人民幣，約台幣1萬5000元）左右，也就是說月均還不到400元（人民幣，約台幣1800元）。教培中心學員在自願選擇的基礎上，通過職業技能培訓和就業基本能夠實現「一人就業，全家脫貧」，由此開闢他們更廣闊的人生前景。

最後，華春瑩表示，「如果這也算是『強制勞動』甚至『人權危機』的話，我很想請《華盛頓郵報》或美國的其他媒體去問問那些苦苦掙紮在貧困失業邊緣的美國少數族裔群體，他們怎麼看這個問題？他們認為這樣的職業培訓到底是『危』還是『機』？我還很想問問那些不擇手段妖魔化中方反恐、去極端化和脫貧努力的美國媒體，面對你們自己國內約4500萬貧困人口和嚴重的種族歧視問題，你們都做了些什麼？」

►►美起訴中方駭客「偷軍事機密」 陸外交部：你們捏造事實！