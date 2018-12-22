2019年房產定調　中央經濟工作會議：房子是用來住、不是用來炒的

▲上海夜景。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中共中央經濟工作會議21日在北京閉幕，此次總結2018年經濟工作，分析當前形勢，並部署了明年工作，在房地產跟居住這塊，當局同樣定調在「房子是用來住的」，持續加強保障和改善民生生活。

中央經濟工作會議指出，要構建房地產市場健康發展長效機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，落實城市政府主體責任，完善住房市場體系和住房保障體系，在業內人士看來，這一政策思路和過去一致，也體現了2019年房地產市場調整的總基調。

2017年底召開的中央經濟工作會議指出，加快建立多主體供應、多渠道保障、租購並舉的住房制度。要發展住房租賃市場特別是長期租賃，保護租賃利益相關方合法權益，支持專業化、機構化住房租賃企業發展，完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，分清中央和地方事權，實行差別化調控。

回顧2018年3月份，兩會政府工作報告進一步強調「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，繼續實行差別化調控，7月中央政治局會議定調「下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲」，兩次重要會議確定全年房地產調控的政策基調，地方則延續2016、2017年因城施策的調控風格，在需求端繼續深化調控的同時，更加注重強化市場監管，堅決遏制投機炒房，保障合理住房需求。

▼大陸官方持續定調保障合理住房需求。（圖／CFP）

按照中原地產研究中心統計數據，全國2018年房地產各種調控政策多達444次，預計全年在450次左右，刷新歷史調控記錄，同比漲幅高達75%，2018年也成為歷史房地產調控政策最密集的年份。

展望2019年，中國指數研究院報告認為，中美貿易爭端短時間緩和，但長期走向不明確，將進一步影響未來經濟形勢走向，若中美兩國達成進一步協議，對外貿易壓力將有所緩和，有助於經濟運行保持平穩，貨幣政策將繼續維持穩健中性，否則，經濟數據的走弱或要求貨幣政策有進一步的調整，同時鑒於M1、M2同比增速持續放緩走勢，明年將更加註重疏通貨幣政策傳導機制以保證流動性傳導至實體經濟。

政策方面，在房地產市場保持穩定運行的前提下，各項調控政策仍將以穩為主，同時也將更加強調因城施策、理性施策和結構優化。需求端各項限制性調控政策將繼續推進，同時優化部分行政性調控方式，使整體的政策組合更加合理，更有利於市場平穩運行。

▼美中兩國貿易戰引起的貨幣政策，讓房地產也受到影響。（圖／CFP）

供應端將繼續圍繞增加短期供應量、調整住房及土地供應結構、提高保障性住房融資服務力度，推進中長期住房制度改革進行政策構建，繼續保障「有效供給」，中長期逐步向綜合施策轉變，形成包括金融、土地、財稅、住房保障、市場管理等在內的一攬子政策工具，保持政策穩定性、合理性、長效性。

按照中指院的判斷，本輪房地產市場周期起於2015年3月，截至目前已持續45個月，基於2019年下半年市場觸底的判斷，本輪周期運行時長將長達4年半。