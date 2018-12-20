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大陸網約車市場達230億美元　各車廠插旗競爭

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▲▼出租車,叫車,打車。（圖／CFP）

▲大陸網約車市場高達230億美元，車企搶攻這是場，紛紛開始布局。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

上汽集團發布旗下移動出行品牌「享道出行」，進軍網約車（網路預約出租汽車）市場，此前，吉利、一汽、BMW、長城、眾泰、戴姆勒等整車品牌已經紛紛佈局網約車。主機廠進軍網約車已經成了2018年整車企業的風潮。

根據貝恩咨詢公司的數據，大陸網約車市場高達230億美元，網約車用戶市場規模2018年有望達到2.28億人，但這個市場並還沒有飽和。

看準這波商機，根據《新華網》報導，上汽集團從2018年5月組建網約車團隊，到9月拿到網約車牌照，再到11月18日開始在上海進行試運營，旗下網約車服務平臺搭建初步完成，12月18日晚，正式宣佈進入網約車行業。

上汽網約車平台命名為「享道出行」，堅持 B2C（企業對消費者）的運營模式。在價格方面，車型不會是唯一的定價因素，最終會提供一個介於快車和專車之間的服務價格，北京青年報記者測試發現，這平台在上海的專車收費分為里程費、時長費和遠途費，根據車費預估測算，專車里程費約3元人民幣/公里；時長費約0.95元人民幣/分鐘。

▲▼出租車,叫車,打車。（圖／CFP）

除了上汽以外，在2018年，一汽、東風、長安三家汽車央企合資組建T3出行服務公司，網約車國家隊雛形初現，長城「歐拉出行」也推出市場，眾泰與福特成立移動出行合資公司，前不久戴姆勒和吉利合作，成立合資公司，專註在高端專車出行服務上，寶馬也在成都拿到網約車牌照。

隨著多地出台對機動車購買、上牌和上路的限制政策，汽車市場在今後很長一段時間內，進入低增長時期恐怕成為常態，汽車產業公司找到新的利潤拓展來源，也成了新課題，背靠吉利的曹操專車的上線運行，成了傳統車企進軍網約車的成功案例。

與滴滴、易到等網約車平臺相比，傳統車企的網約車業務的差別，就在於是否擁有自建車隊上，得益於同一集團旗下的車輛採購成本較低，車企的網約車大多都是自建車隊，合規方面把控比較簡單，網際網路公司更多地依靠司機自帶車輛加入平台或與租賃公司合作這一方式，人員車輛合規方面把控難度較大。

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