股市持續震盪　陸股目前為「氣氛好轉的空窗期」　

▲近期全球股市走勢震盪不安，陸股表現也疲弱。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

針對中美貿易摩擦對大陸經濟2018年的影響，讓近期陸股表現持續走勢持續震盪，再加上美聯儲維持既定的升息節奏，壓抑全球資本市場的狀況，影響新興國家的貨幣政策，人民幣匯率勢必將成承受一定壓力，對大陸股市目前的走法相對不利。

目前局勢尚未緩解，台新投顧研究協理李政剛表示，目前陸股進入「貿易戰的空窗期」，90天的談判有機會讓中美氣氛和緩，從今年來看，內需不振、中美貿易摩擦問，以及內部投資增長偏弱的利空影響下，預計年底到明年初，相關經濟數據可能不漂亮，但若中美雙方談得好，有些協議能夠穩定下來，陸股就可望能有一波反彈，上證可望反彈到前波高點。

▲股市示意圖。（圖／CFP）

若從經濟數字來看，根據《中新社》報導，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇日前曾指出，中美經貿摩擦對中國經濟的影響，可以從增長、價格、PPI回落三個方面數據來分析。

「增長」從目前來看，經濟平穩運行的態勢沒有發生大的變化、「價格」特別是居民消費價格保持溫和上漲態勢、「PPI有所回落」，價格總體來講在合理水平，就業目前看也還是比較平穩。

由於全球貿易保護主義加劇，世界經濟發展態勢包括世界貿易增長的步伐有所放緩，這對包括大陸和其他國家不可避免地都會帶來一些影響，如果說中美經貿摩擦的影響，直接可能是對進出口帶來影響，但現在影響並不大。