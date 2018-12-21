「人類最大規模周期性遷徙」春運將登場　預計發送旅客4.1億人次

▲每年大陸春運，都會出現人類「最大規模周期性遷徙」的狀況。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

農曆春節即將到來，被形容為「人類大遷徙」的大陸春運又也開始進入倒數階段，鐵路總公司有關部門負責人介紹，2019年鐵路春運從1月21日起至3月1日止，共40天，節前15天，節後25天，約4.1億人次的旅客，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人次，將再創歷年春運新高。

根據《中新社》報導，鐵路春運火車票網際網路和電話訂票提前30天發售，2018年12月23日，可以購買春運第1天，2019年1月21日的火車票，車站售票視窗、代售點仍提前28天發售，針對部分旅客提出的統一預售期建議，鐵路部門正在積極開展方案研究和技術準備，預計2019年暑運前，即可實現全通路統一預售期。

為迎戰2019年鐵路春運打下了堅實基礎、創造了有利條件，為做好2019年鐵路春運工作，鐵路部門堅持以人民為中心的發展思想，全力做好春運各項準備工作，推出多項便民利民措施，努力實現「平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好」的工作目標，進一步提升廣大旅客的安全感、獲得感、幸福感。

▲春運人潮。（圖／CFP）

在2019年鐵路春運運力安排方面，將有以下新的變化，一是多條鐵路新線首次投入春運，今年已開通的廣深港高鐵、江湛鐵路、昆楚大鐵路、哈佳鐵路等線路，即將開通的杭昌高鐵杭州至黃山段、京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、哈爾濱至牡丹江高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、南平至龍岩鐵路、懷化至衡陽鐵路、銅仁至玉屏鐵路、成都至雅安鐵路10條鐵路新線，將首次投入春運。

二是新增多列動車組投入春運。投入2019年春運的動車組總量將達到3285標準組(每個標準組8輛)，其中新增動車組299組，新增動車組中，17輛超長版時速350公裡復興號動車組將首次亮相京滬高鐵，時速160公裡動力集中復興號動車組將首次在快速鐵路運行。

三是進一步優化樞紐內客運車站分工，緩解大站壓力。線路、車輛、車站能力的增加，列車運行組織措施的進一步優化，將使2019年鐵路春運運力提高5.3%。