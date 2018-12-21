上海禁賣醉蝦、海蜇！　路邊攤更嚴「現榨果汁禁售」

▲上海市推出新規定。（圖／翻攝自看看新聞微博）

大陸中心／綜合報導

上海在5年前曾發布「黑名單」，禁止、限制餐廳、路邊攤可販售的餐點，上海市政府在近日公開最新版本，原本只是規定只能在限定時間內販售的醉蝦、醉蟹等，如今未經許可「通通不准賣」，路邊攤則更嚴，除了涼拌菜、生魚片等不能賣，現榨果汁也不行。

根據上海市政府在官網的公告，一矾海蜇、二矾海蜇、自行添加亞硝酸鹽的食品與醉蝦醉蟹等都不能賣。對比5年前的禁止生產經營食品品種的通告，醃製生食動物性水產品只是「季節性封殺」，如今是全面禁止，只有獲得許可的餐廳能販售，而且販售時間還有規定，每年的11月到次年4月30日才能把這些菜端上桌。

▲以後路邊攤不能賣甘蔗汁。（示意圖／翻攝自深圳第一現場）

路邊攤的規範更嚴格，生食水產品、生魚片、涼拌菜、沙拉、現榨飲料和現製乳製品都不行，也就包括現榨甘蔗汁、石榴汁等會在路邊「消失」，據了解這規定是擔心生產、加工環節如果沒有嚴加管控，會因為原材料不安全、加工過程生熟食交叉與儲藏環節受到汙染等原因造成食品隱患。

對此部分網友相當驚訝，「上海人不能吃醉蝦？」「榨甘蔗汁為啥不行？」但多數人幾乎都相當支持，「壞甘蔗有毒，遇到心不細的商家混一起就完了」、「是沒有經營許可的不能賣，又不是所有人不能賣」、「醉蟹醉蝦處理不好全是寄生蟲」、「難怪那次飯店說不讓做」。

▲上海市政府在官網公告。（圖／翻攝自上海市政府官網）