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有解藥？大陸商務部證實：中美計劃明年1月舉行貿易會談

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▲▼ 美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美雙方計畫2019年1月將舉行貿易會談。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸商務部表示，美國和中國計畫在2019年1月舉行貿易會談，新聞發言人高峰指出，「中美進行關於經貿問題的副部級通話，雙方就符合雙方利益，有共同需求的貿易平衡、保護知識產權等議題進行了認真討論，並就近期磋商安排交換意見。」

根據《中新社》報導，商務部20日舉行例行新聞發布會，在發布會上針對有媒體問，美方日前表示中美雙方將會在明年1月份舉行會談，這一消息是否屬實的問題？高峰回應，「確實有計劃，中美元首會晤以來，雙方工作團隊保持十分密切的溝通，已經就磋商的議題和安排進行了詳細討論，雙方將根據磋商進展的需要，隨時安排包括會面、通話在內的磋商活動，推動落實元首會晤的共識。」

在發布會上，有媒體問，中方決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，美方也已經宣佈將對中國輸美產品加徵關稅稅率提升至25%的期限推遲至2019年3月2日，這對中美經貿磋商有何意義？

高峰回應，「中方對此表示歡迎，同時，中方降低自美進口汽車關稅也是落實雙方已達成共識的舉措之一，雙方到目前為止，都主動採取措施，釋放積極信號，這是磋商順利推進的重要條件，雙方磋商的目標是妥善解決經貿摩擦問題。」

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關鍵字：貿易戰,關稅,美國,大陸,習近平,川普,汽車

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