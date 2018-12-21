影／街頭裝「防闖紅燈自動門」...大叔過馬路：來不及就關起來了

大陸中心／綜合報導

上海奉賢區一處十字路口於11月出現首座「道路安全屏障門」，開關門的時間和紅綠燈同步，用意是在防止行人和腳踏車隨意穿越馬路。卻有不少民眾在還是綠燈時過馬路，到對面時卻因為紅燈而眼看著門在面前關上，必須等到下個綠燈才能走上人行道。

▲道路安全屏障門雖然引來新的不便，多數民眾仍然覺得是實用且方便的。（圖／翻攝自新民網）

「道路安全屏障門」位於奉賢南橋的環城東-八字橋路口，這座防止行人闖紅燈的門外觀就像捷運月台的自動門，開關時間與紅綠燈信號同步，門的兩側連接共80公尺長的隔離柵欄，由於才剛上路，該路口還裝有32塊宣傳版面向民眾宣導。

綜合陸媒報導指出，相較於往年，該路口交通違法行為同比下降約78%，算是大幅遏阻了民眾隨意穿越馬路的壞習慣。不過也有許多民眾在過馬路上遇到這座裝置產生的新問題。

▲一位小姐用跑的還是趕不上門關起來的速度。（圖／翻攝自新民網）

影片中拍到一位大叔從對街過馬路，門卻在他走上人行道之前就關上了，又因為兩側的隔離柵欄，導致大叔只能站在馬路上等到下個綠燈門打才能走進來。大叔表示，這條路的缺點就是紅綠燈似乎比門還要慢2到3秒，才會讓他被卡在路上進不來，如果不知道的人也會遇到相同情況，但是只要時間一長，大家都習慣就沒問題了。

另外有不少民眾表態支持，認為屏障門如果不實用，「不然為什麼還要安裝這個」，也有人覺得這是方便的機制，可以避免馬路亂象。