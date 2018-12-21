百度打造AI雙層觀光車　上海發車提供人臉辨識、語音導覽

▲AI雙層觀光車。（圖／翻攝中新網，下同）

大陸中心／綜合報導

中國互聯網巨擘百度近日與上海新高度旅遊公司合作，推出全球首批「人工智慧（AI）雙層觀光車」，車內還提供刷臉乘車、語音翻譯、問答導覽等智慧服務。目前，觀光車設有兩條路線，涵蓋城隍廟、豫園和外灘等景點。

據了解，觀光車一般採用日票或多日票形式，在指定時間段內可以多次乘坐，因而乘客也需要多次驗票；人工智能雙層觀光車應用了百度強大的人臉辨識技術，自動對遊客身分進行驗證，遊客只需刷臉上下車，從而免去多次驗票的繁瑣。

此外，觀光車還搭載百度共用WI-FI翻譯機，該翻譯機包含智慧語音翻譯、智慧問答、語音導覽等功能，便能輕鬆解決外地遊客遊覽時語言不通的問題，可提供多語種翻譯功能，讓旅行溝通更簡單；智慧問答可以幫助乘客及時解決各類實用問題，語音導覽功能則可以幫助乘客更好地瞭解滬上風土人情。

上海新高度旅遊公司副總經理吳曉軍表示，以打造世界著名旅遊城市為目標，利用百度AI等新技術打造全新的城市觀光線路，將為上海市民和海內外旅客提供全新觀光體驗，不斷創造遊客暢遊上海新體驗，帶動上海旅遊業蓬勃發展，推進城市觀光遊向長三角輻射，使城市觀光真正走向新高度。

百度AI技術生態部總經理喻友平提到，「試運營的AI雙層觀光車是百度大腦攜手途鴿科技與上海旅遊交通行業合作夥伴共建的首個項目，未來希望能夠全面發揮百度大腦、百度AI技術開放平臺等技術能力優勢，助力上海在智慧城市建設方面一馬當先」。

上海市政府於11月27日與百度公司簽署戰略合作框架協議，加快推動以人工智慧為代表的新一代訊息技術產業發展，推進互聯網、大數據、人工智慧與實體經濟融合發展，更會建設百度（上海）創新中心，助推上海打造國家人工智慧發展高地；發揮百度公司的優勢與經驗，推進上海智慧城市建設；同時，加快建設百度物聯網總部，打造重點區域物聯網感知平台，助力工業智慧化升級。