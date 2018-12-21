影／中遠海能虧損11億　賈利賓「專業交流」赴台...找解套方案？

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大陸中心／綜合報導

大陸「中遠海能」董事總經理賈利賓，於21日凌晨2時墜樓身亡。根據了解，他是以「專業交流」的名義來台，由「某家企業」代為提出申請，主管單位為移民署，但目前海基會尚未收到其後事處理的申請；觀光局則透過旅行社協助，凌晨找到家屬，後續是否來台處理相關事宜還在規劃當中。有關墜樓動機，瑞銀日前釋出降低中遠海能評級的消息，再加上中遠海能2018年前三季虧損人民幣達2.68億元的消息，引起外界聯想，是否經營已出現「狀況」。

▲中遠海能董事總經理賈利賓（右）。（圖／翻攝大公報）

根據了解，賈利賓是以「專業交流」的名義來台，線上申請資料註明為「中遠海能董事總經理」，原本預計待11天，於28日離台，當時還有多人同團來台，不過目前海基會尚未收到其後事處理的申請；上海台辦則回應，此人與雙城論壇無關。

酒店人員向警方表示，賈利賓是獨自入住酒店，服務人員有察覺異狀，但沒想到最後在房間留下長達9頁的遺書，便墜樓身亡。遺書內容大多是提到家人及朋友，最後一頁才寫下「FAREWELL」與親友們告別。由於遺書以大陸用語書寫，部份內容辭不達意，警方正透過海基會與死者大陸家屬連絡中。

有關真正死因還有待警方調查，不過，有業內人士透露，在香港上市的中遠海能2018年前三季虧損人民幣達2.68億元（約新台幣11.95億元），因此推測可能是因為「營運壓力過大」，導致精神狀況不穩定。

▲中遠海運能源亞馬爾冰區LNG船VLADIMIR VIZE輪。（圖／中遠海能官網）

賈利賓3月曾受訪指出，2018年不排除在上下游尋找併購機會，包括陸上運輸、油輪碼頭等都是目標；考慮到今年油輪市場不會大復甦，有可能會出售個別經營不善的船隊，因此也有計劃在全球物色新船隊。

再加上，瑞銀11月發表研究報告指出，中遠海能(01138)第3季轉虧5,300萬元人民幣；考慮到第4季為傳統旺季，再加上近期運費升幅超出預期，且到明年燃料運費超出預期，有可能為中遠海能股價帶來上行空間，因此將目標價由4.3港元，調升至4.7元，但評級由「買入」降至「中性」，令外界揣測公司是否出現經營不善的狀況。

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