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滴滴司機能拒載喝醉酒乘客　逾8成網友支持

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▲▼滴滴 。（圖／CFP）

▲滴滴出行是大陸最大的網路叫車平台。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

滴滴近日因試運行醉酒乘車規則，再次登上熱搜榜，規則規定，如果乘客喝醉，滴滴司機有權判斷醉酒乘客是否會影響行車安全，決定是否接送，該規則還規定醉酒乘客破壞行車安全，如在車內嘔吐等相關問題的處理方式。

據《新華社》報導，滴滴官方微信「滴滴出行」曾在2018年11月邀請社會各界參與討論「司機能否拒載獨自乘車的醉酒乘客」這一話題，在短短一周的時間內，就有26.9萬名網友參與討論，其中86%的網友認為可以拒載，14%的網友認為不能拒載。

根據大陸現行《出租汽車駕駛員從業資格管理規定》，網路預約出租汽車駕駛員無正當理由未按承諾到達約定地點提供預約服務，將由縣級以上出租汽車行政主管部門責令改正，並處200元人民幣以上，2000元人民幣以下的罰款，有網友認為，乘客醉酒如果威脅到行車安全，那麼滴滴司機拒載是有正當理由的，也有一些網友擔心，拒載會讓醉酒乘客的權益受到損害。

西安交通大學法學院教授王保民表示，「有的時候，法律保護的權益是會相互衝突的。」這涉及2種法律保護的權利之間的權衡，法律的價值是多元的，在爆發權益價值衝突的時候，應當選擇一個更加重要的權益進行保護，很明顯，安全駕駛關乎生命，因此拒載醉酒乘客的行為，不會構成對醉酒乘客的權益損害。

▼ 滴滴擬允許拒載醉酒乘客，有八成網友支持，叫車示意圖。（圖／CFP）

▲▼ 叫車服務女子。（圖／CFP）

在本次試行的規則中有一條規定，如醉酒乘客嘔吐在車內或車身上，需支付司機洗車費，費用規則可在洗車費確認頁面查詢，這一點得到了廣大網友和滴滴司機贊成。

醉酒乘客在車內嘔吐，其後續處置的確給司乘雙方帶來一系列麻煩，重慶曾有醉酒乘客嘔吐，將車內後排座及窗戶弄臟。滴滴司機向醉酒乘客索要800元人民幣的洗車費，乘客認為要價過高，並稱滴滴司機涉嫌詐騙，請求警方協助，後經派出所民警調解，洗車費以洗車店的價格為準，由乘客支付，並再向司機支付150元人民幣的誤工費。

中國法學會研究部副主任彭伶認為，「醉酒嘔吐物洗車費的官方設置是合情合理的，也避免讓乘客面對漫天要價，如果乘客醉酒並在車內嘔吐，相當于司機要為乘客提供額外的服務，應該收取額外的服務費用。」

本次試行的醉酒乘車規則中規定，如司機判斷乘客可能會危害行程安全，可申請取消訂單，有網友擔心滴滴司機的拒載權利會被濫用，並缺乏相應的懲治措施，王保民表示，「這個規則也存在漏洞，應當逐步摸索出一些可行的機制，來減少惡意取消的情況發生。」

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