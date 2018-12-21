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台南市立醫院病友耶誕義賣　籌措身心科復健基金

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▲台南市立醫院年度耶誕愛心義賣活動從12月17日起為期1週，募得基金將用於身心科復健基金等公益用途。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市立醫院年度耶誕愛心義賣活動從12月17日起為期1週，募得基金將用於身心科復健基金等公益用途。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院年度耶誕愛心義賣，是身心科多年來的重要活動之一，作為籌措院內身心科病友復健基金，藉此鼓勵病友們學習與人群互動，打破民眾對於精神疾患的負面印象。

此次義賣商品，除醫院內人員捐贈的義賣商品，也有病友的手工藝作品，也有病友經過多次的練習，學習招呼客人，勇敢加入義賣行列。

台南市立醫院身心科醫療團隊說長久以來社會對於精神疾病常有誤解，許多患者因此錯失就醫時機。精神疾病不僅對日常生活、工作造成很大影響，且與社會脫節，人際關係相對也會有直接影響。注意力無法集中、記憶力變差、忘東忘西、懶散、生活作息不規律。

就如同感冒生病需就醫，對於精神疾患徵狀來自大腦或是情緒，也需要就醫並藉由心理復健計劃以重建新生活。台南市立醫院身心科醫療團隊，除透過適切的藥物治療與心理諮詢外，職能治療師會透過多元的復健活動，協助病友們減緩功能退化，並提昇獨立適應生活的能力，為回歸社區做最佳的準備。

台南市立醫院年度耶誕愛心義賣活動從12月17日起為期1週，募得基金將用於病友課程、年度旅遊…等費用。台南市立醫院表示，希望透過這樣的活動，宣導精神醫療的正確觀念，了解經由適當的醫療，多數的症狀是可以達到緩解與穩定的，以正面的態度共同協助病友們走出生命的陰暗。

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關鍵字：南市醫,病友,耶誕,義賣,身心科,復健

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