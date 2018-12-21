影／中遠海能總經理「跳台飯店15樓」身亡！　不捨妻兒：我愛你們

突發中心／台北報導

中海發展（香港）航運董事總經理賈利賓（39歲）21日凌晨2時許疑似精神狀況不穩定，從松山區敦化北路上某五星級酒店的15樓跳樓輕生，留下9頁遺書。雖然房務人員聽見巨響，緊急將人送醫，但賈利賓搶救過後仍傷重不治。

▲大陸中遠海能總經理15樓墜樓身亡 。（圖／翻攝自大公報）



遺書上頭寫道，「我愧對你們還有2個小妹，我就往另外一個世界。」他對老婆說，「我愛妳和兒子，我是一個不值得你和兒子愛的人，來生要來給做牛做馬；另外，無論如何都要把握自己的工作，否則妳和兒子的經濟來源都會有問題。」看得出來他對老婆及兒子非常捨不得。

但為什麼還會選擇輕生呢？其中一頁遺書透露端倪，「可能一切都是命中注定，為破家亡身和財命險數，我產生一種鑽牛角尖的心態，於是這種陰影在我無限放大，大到壓得我無法身存。」

警方調查，賈利賓本來預計28日離台，沒想到竟會發生此憾事，目前已經透過海基會與死者大陸家屬連絡中，至於輕生的詳細原因還有待釐清。

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