台南聖教會樂團慶耶誕　醫院開聖誕音樂會

▲台南聖教會樂團於耶誕節來臨前，到郭綜合醫院一樓大廳舉辦聖誕音樂會，並到洗腎中心向洗腎病友報佳音，以音樂及聖誕歌曲撫慰病友的心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南聖教會樂團於耶誕節來臨前，12月19日到郭綜合醫院一樓大廳舉辦聖誕音樂會，並到洗腎中心向洗腎病友報佳音，他們以音樂及聖誕歌曲撫慰病友的心，配合醫藥以治療病患身體的病痛，濃濃的耶誕氣氛吸引醫院樂迷聞聲聚集欣賞，加上聖誕老公公現場發糖，帶來喜樂的氣氛。

由李三春牧師所領軍的走動式音樂志工一行10餘人，戴著聖誕帽抵達郭綜合醫院，受到院方的熱烈歡迎，社工組長蘇悅中強調藝術表演最可帶給大家平安、快樂，透過音樂詩歌等，對紓解病患及家屬焦心靈有莫大助益。

聖教會成員先以優美的舞姿表演天使報佳音揭開序幕，接著烏克麗麗配合口琴組吹奏聖誕快樂組曲，二胡演奏我寧願有耶穌，還有小提琴演奏「齊來虔誠同崇拜」，並由教友嘉俊作生命見證，最後參與的10餘名團員與醫院員工合唱聖誕歌曲「普世歡騰」、「平安夜」，帶來濃濃的耶誕氣氛，現場候診民眾、也有坐著輪椅、住院患者帶著點滴架觀賞後，報以熱烈掌聲鼓勵。

李牧師表示耶誕佳節來臨前，透過詩歌吟唱與生命見證分享以療癒病患及家屬焦慮心靈，重得生命更新與盼望，以後將持續來醫院帶來喜樂的心音樂系列，期帶給民眾寧靜愉悅的心靈饗宴。

教會成員裝扮成聖誕老公公，也忙著發糖給現場的病友及家屬，全團隨後在腎臟科主任蔡明松及林孟德醫師帶領下，轉往洗腎中心向洗腎的病友報佳音、唱聖誕歌曲，讓臥床洗腎病友備感欣喜，不斷的表示感謝。另外安寧志工們也在場義賣襪子，所得捐做為安寧活動費用，更使現場充滿溫馨。