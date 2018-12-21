影／遺書曝光！中遠海能總經理「陷人生bug」選擇reset　喊話妻：保住工作

突發中心／台北報導

中海發展（香港）航運董事總經理賈利賓（39歲）21日凌晨2時許疑似精神狀況不穩定，從松山區敦化北路上某五星級酒店留下9頁遺書後，從15樓跳樓輕生，經送醫搶救後仍是宣告不治。賈利賓的遺書內容提到，「人生的bug讓我陷入死循環，我企圖去upgrade...所以我只能選擇reset」另外，他也告訴妻子「請你無論如何要保住自己的工作。」

▲大陸中遠海能總經理15樓墜樓身亡 。（圖／翻攝自大公報）

遺書上頭寫道，「人生的bug讓我陷入死循環，我試圖去upgrade，但似乎無法找到...所以我只能選擇reset，請所有善良的人們尊重我的選擇。」另外，他也提到自己的離去是自己的選擇，與任何人無關。同時他也在裡頭寫下對妻子的話：「請你無論如何要保住自己的工作，否則你和兒子的經濟來源都沒了啊！」

另外，賈利賓對父母說，「請原諒不孝子選擇以這樣的方式結束自己的生命，不是我不珍惜生活，更不是我不孝順你們，而是因為自己生病了，堅信自己能抵抗，所以一直沒有藥物治療，才會變成大病。」

對此，警方調查，賈利賓本來預計28日離台，沒想到竟會發生此憾事，目前已經透過海基會與死者大陸家屬連絡中，至於輕生的詳細原因還有待釐清。

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