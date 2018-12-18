去哪過聖誕最有fu？　全台10大熱門景點網友討論爆表

▲新北歡樂耶誕城近年不僅成為感受溫馨聖誕氣氛的熱門地點，今年活動還安排大咖藝人演唱，現場擠進眾多人潮，宛如跨年一般。（圖／新北觀光局提供）

生活中心／台北報導

聖誕節就要到了，還沒想好要去哪玩嗎？網路聲量觀測平台整理出今年網友最期待的10大聖誕景點，其中發現百貨商場占了半數，但第1名卻是由新北歡樂耶誕城拔得頭籌。

《OpView社群口碑資料庫》於11/1至12/6期間針對討論區、社群網站、部落格、新聞回文蒐集並分析聖誕節相關聲量，在篩選近20個較具規模的聖誕節景點後，比較其網路聲量後取出前10名，而網友討論度最高的是由板橋政府籌辦、以「銀河星球歷險」為主題的新北歡樂耶誕城，今年活動設計了4大主題區，占地廣大，橫跨好幾條路，也為此特別設立專屬網頁，所有裝置一目了然，而其中燈區及遊樂設施「星橋」、「星球」、「桑塔星系」為熱門話題。

▲《OpView社群口碑資料庫》觀測11月的聖誕節聲量，整理出今年網友最期待的大聖誕景點。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

政府規劃多半結合網美拍照景點、互動設施和燈光秀等，吸引不同年齡層的遊客。屏東政府今年首次在屏東公園舉辦耶誕節，在占地兩萬多坪的綠地各處放上十來個大型裝置藝術，不但有禮物樹、粉紅球屋，還引進旋轉木馬，把公園打造成粉紅耶誕樂園，讓今年屏東公園的話題量暴增，成為網美與親子打卡拍照的新寵兒，在10大聖誕景點網路聲量中居第4位。

屬私人的奇美博物館今年也跟上風潮在戶外打造聖誕樹，同時規劃了周末派對，安排現場音樂演出和上百的市集攤位，並利用自身典藏豐富的優勢，特設聖誕主題的展覽，讓大家透過館藏認識聖誕，而首次辦聖誕活動就引起關注，拿下第3名次。

綜觀排行，熱門聖誕景點以百貨商場占了半數，除了位居第2的桃園華泰名品城，第6～7則依序為高雄夢時代、高雄大魯閣、台北信義新天地、桃園大江國際購物中心、新竹巨城，這些景點皆利用自身的廣場空地設計裝置藝術，並打造各種主題，例如主打超大聖誕樹、浪漫異國風情或是與人氣卡通人物合作，藉此聚集人潮。

▲近兩年國內聖誕景點最常見的熱門裝置排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

至於聖誕佈景以什麼最吸引網友，《OpView社群口碑資料庫》亦調查熱門裝置排行榜，聖誕樹連續兩年都穩坐第1名，其次是雪景、聖誕老人、燈光秀、遊樂設施、長廊、小屋。

《OpView社群口碑資料庫》觀察發現，去年吹起的「雪景」風潮，今年成為各大景區的基本配備，就算沒有飄雪，也幾乎都有被白雪覆蓋的裝置藝術，只是從聲量來看，民眾的新鮮感似乎減弱不少，然而相較於雪景、燈光秀，今年更注重能夠「互動」的藝術裝置，例如新北市政府、屏東政府的旋轉木馬以及宜蘭中央公園的月亮盪鞦韆，就是讓大人小孩能夠同樂的遊樂設施。此外，今年排行多了夢幻打卡燈橋的燈海長廊，也成為民眾的焦點。