勞動部耶誕送愛到府　木工家具贈弱勢團體

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，聖誕前夕發起「送愛到府」公益捐贈活動，將職訓學員的手工木作家具製品，送給弱勢團體當耶誕賀禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在聖誕前夕發起「送愛到府」公益捐贈活動，將職訓學員的手工木作家具製品送給轄區弱勢團體當耶誕賀禮，首批5353件家具12月20日送抵台南市心智障礙關顧協會展翼庇護工場，不少憨兒看到這特別的佳節禮物都開心不已。

雲嘉南分署長柯呈枋說分署開設全國唯一「創意家具設計及製作」職訓班，每期成果展都吸引不少人開出高價喊買，不過因是非賣品，僅能供展示與收藏使用，今年分署特地整理出195件學員利用胡桃木、山毛櫸與橡木等材質製作而成的電視櫃、書架、桌椅與矮凳等家具製品送給轄區弱勢團體當耶誕禮物，解決單位資源匱乏的問題。

捐贈儀式由雲嘉南分署長柯呈枋代表捐贈，台南市心智障礙關顧協會總幹事陳麗秋代表受領。陳麗秋相當感謝分署的愛心，她說為讓民眾體驗動手做甜點的樂趣，展翼庇護工場近日將成立DIY手作教室，這批聖誕賀禮剛好可省去一筆添購桌椅的費用。另陳麗秋也對學員的好手藝大為讚許，「家具都製作精細，榫接技巧讓人印象深刻」。

雲嘉南分署長柯呈枋強調，職訓不只是專業技能訓練，更是一股感恩回饋的正面力量，此次公益捐贈，不僅幫助弱勢，也讓學員與有榮焉。這次首批53件家具製品捐贈台南心智障礙關顧協會，其餘的142件製品聖誕節前也將陸續送到伊甸社會福利基金會、台南蘆葦啟智中心、台南聲暉協進會、台南蓮心園啟智中心與嘉義縣脊髓損傷者協會等5家身心障弱勢團體。

雲嘉南分署長柯呈枋還說家具木工班結訓學員，大多可順利取得丙級證照，結訓就業率超過8成，可從事家具設計、製造及室內裝修等工作，起薪約25K至28K，如有一定經驗薪水至少45K起跳，薪資相當不錯。現分署正開辦創意家具設計與製作、廣告設計、烘焙等十九類失業者職前訓練課程，報名到12月27日，歡迎有興趣民眾參加。